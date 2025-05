¿Por qué motivos Donald Trump no podría ser elegido Papa?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump publicó a través de redes sociales una imagen suya realizada con IA en la que se representaba asimismo como el Papa, pero más allá de la polémica, ¿existen posibilidades de que Trump pudiera ostentar el cargo más importante para la iglesia católica?

¿Por qué motivos Donald Trump no puede ser Papa?

El Código de Derecho Canónico establece que la única condición indispensable para ser elegido Papa es ser un varón bautizado dentro de la Iglesia católica y tener al menos 60 años, de acuerdo con ACI Prensa.

Pero, aunque el derecho canónico no establece requisitos específicos para que un cardenal sea considerado “papable”, sí existen ciertos criterios para elegir al Papa.

Entre ellos destaca una amplia trayectoria dentro de la Iglesia, una edad entre 60 y 70 años, pues, se considera que esa franja permite garantizar un pontificado activo de entre 10 y 12 años.

Así como una capacidad de liderazgo y unidad doctrinal, y ser célibe. Pese a que a lo largo de la historia ha habido elecciones inusuales de un laico o un sacerdote no cardenal, desde el siglo XV, todos los papas han sido cardenales antes de su elección​.

Donald Trump, nacido en 1946, tiene actualmente 78 años. El presidente de Estados Unidos se ha casado tres veces, con Ivana Trump, Marla Maples y Melania Trump; de sus tres matrimonios, Trump suma cinco hijos, además de que ya tiene 10 nietos.

Además, en declaraciones brindadas a la prensa internacional en el 2011, Donald Trump se identificaba como presbiteriano. Aunque se le ha relacionado con figuras cristianas reconocidas como Paula White y Norman Vincent Peale, en 2020 reveló que no se identifica con una creencia religiosa en particular, por lo que se considera que el actual mandatario de Estados Unidos profesa una religión no confesional.

¿Cómo sería Donald Trump como el Papa según la IA?

La imagen generada con inteligencia artificial en la que se observa a Donald Trump con sotana blanca y mitra puntiaguda, o birrete , en la que se representa como Papa ha sido objeto de debate desde su publicación en redes sociales.

Captura de pantalla X @WhiteHouse

La prensa italiana, española e incluso la Conferencia Católica del Estado de Nueva York, acusaron a Trump de burla.

“No hay nada ingenioso ni gracioso en esta imagen, señor presidente. Acabamos de enterrar a nuestro amado papa Francisco y los cardenales están a punto de entrar en un cónclave solemne para elegir al nuevo sucesor de San Pedro. No se burle de nosotros”, escribió la NYS Catholic Conference a través de un post de X.

Mientras que al cuestionarle sobre las críticas, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se limitó a responder que “el presidente Trump voló a Italia para presentar sus respetos al papa Francisco y asistir a su funeral, y ha sido un firme defensor de los católicos y la libertad religiosa”.

La publicación de la imagen de Trump como Papa se produce unos días después de que el presidente de Estados Unidos indicará en tono de broma su interés por ocupar la vacante; “Me gustaría ser papa. Esa sería mi primera opción”, declaró a la prensa.

Más allá de las bromas que muchos han calificado de mal gusto, las redes sociales del presidente y de la Casa Blanca, demuestran que Donald Trump no deja pasar las tendencias actuales.

Este 4 de mayo, nuevamente utilizando la inteligencia artificial, el presidente posteó una imagen caracterizado como un sith, los principales antagonistas en el universo ficticio de la franquicia de Star Wars, que acompañó con el siguiente mensaje:

Feliz 4 de Mayo a todos, incluyendo a los Lunáticos de la Izquierda Radical que luchan con tanto ahínco para traer de vuelta a nuestra Galaxia a los Lores Sith, Asesinos, Capos de la Droga, Prisioneros Peligrosos y conocidos pandilleros de la MS-13. No son la Rebelión, son el Imperio. Que la fuerza te acompañe", escribió por el Día de Star Wars.