May the 4th be with you: ¿En qué orden ver las películas de Star Wars?

El 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, una saga que, con casi cincuenta años de historia, sigue conquistando generaciones. Gracias a las nuevas series disponibles en Disney+ y a las películas que siempre podemos volver a ver.

¿Te has preguntado por qué el Día de Star Wars se celebra el 4 de mayo? Todo se debe a un juego de palabras en inglés. La frase “Que la fuerza te acompañe” se dice May the Force be with you, que suena casi igual que May the Fourth (4 de mayo). Y así, por un simple guiño sonoro, nació una de las celebraciones geek más queridas del año.

Los fanáticos de está increíble saga festejan este día de diferentes formas, algunos de ellos se reúnen en diferentes ciudades disfrazados de sus personajes favoritos o también acuden a restaurantes temáticos de estas películas para pasar un buen rato, aunque hay algunos que solo prefieren estar en sus casas para hacer un maratón.

De aquí surge la duda: ¿en qué orden se deben ver las películas de Star Wars? Esto puede variar, ya que la saga está compuesta por tres trilogías principales: la trilogía original, la trilogía de precuelas y la trilogía de secuelas, lo que da lugar a distintas formas de verlas según la experiencia que se desee.

Orden Cronológico

Ideal para quienes nunca han visto nada de Star Wars y quieren seguir la narrativa desde el inicio.

Episodio I: La amenaza fantasma Episodio II: El ataque de los clones Episodio III: La venganza de los Sith Episodio IV: Una nueva esperanza Episodio V: El Imperio contraataca Episodio VI: El retorno del Jedi Episodio VII: El despertar de la Fuerza Episodio VIII: Los últimos Jedi Episodio IX: El ascenso de Skywalker

Orden de estreno

Este es el orden en que se lanzaron las películas en los cines, que es el favorito de los que vieron la saga original en su momento y quieren revivir la experiencia tal como se vivió en el cine:

Episodio IV: Una nueva esperanza (1977) Episodio V: El Imperio contraataca (1980) Episodio VI: El retorno del Jedi (1983) Episodio I: La amenaza fantasma (1999) Episodio II: El ataque de los clones (2002) Episodio III: La venganza de los Sith (2005) Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015) Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017) Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)

Películas Spin-off

Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

Han Solo: Una historia de Star Wars (2018)

De forma cronológica, ambas películas ocurren entre los acontecimientos de los episodios III Y IV.