¿Por qué debes verificar que 'no eres un robot' al navegar por internet?

En tu paso por el internet seguro te has enfrentado a pruebas que implican identificar objetos distorsionados con imágenes, descifrar una palabra poco visible o simplemente marcar una casilla para verificar que no eres un robot. Se trata de un sistema llamado reCaptcha que ha evolucionado con el paso del tiempo y que funge como filtro ante el ingreso de bots maliciosos.

¿Qué es el reCaptcha y cómo funciona?

La tercera versión es la más actual del sistema que lleva por nombre reCaptcha, que son las siglas en inglés de Test de turing público y totalmente automático para distinguir a los ordenadores de los humanos. Es un servicio gratuito de Google que ayuda a proteger los sitios web contra el spam, el uso inadecuado y el fraude, detalla el sitio de soporte del buscador.

El reCaptcha es la última versión del Captcha, el test original con el que se comenzó a diferenciar el spambot del usuario humano en los 2000. El Captcha original fue diseñado por un joven de 22 años llamado Luis von Ahn. Su prueba implicaba reconocer letras entre garabatos que pretendía ser complicado de resolver para los bots, pero que terminó siendo igual de difícil para los humanos.

En 2009 fue adquirido por el gigante Google, quien, con el propósito de mejorar su eficiencia y la experiencia del usuario, desarrolló versiones que buscan mejorar la anterior, tales como identificar ciertos elementos en algunas imágenes, armar puzzles, entre otras, hasta llegar a pruebas como el reCaptcha versión dos, que es la casilla de 'No soy robot', lanzada en 2014.

¿Cómo sabe el test que efectivamente se trata de un humano?

Según explica el sitio de Google Cloud, el reCaptcha comienza su trabajo desde antes de marcar la casilla. Éste "funciona analizando el comportamiento de los usuarios y otros factores para determinar si una acción la está realizando un humano o un bot".

Si bien, Google no reveló cuáles son los parámetros específicos que analiza para que las empresas que crean bots no sepan cómo utilizarlas, diversos sitios especializados en tecnología detallan que entre ellos se encuentra el emplear algoritmos internos que examinan datos como la dirección IP o cookies activas. También evalúa el movimiento del ratón hasta marcar la casilla de identificación, información que compartió Tom Cheesewright, fundador de la consultora tecnológica Book of the Future para BBC.

En caso de no completar las pruebas, el sistema seguirá mostrando diversas pruebas de reconocimiento para confirmar que seas humano y así permitirte navegar por la web a la que deseas ingresar sin ningún problema.

Adiós pruebas de verificación con la versión más reciente

En la tercera versión del reCaptcha, los usuarios humanos no requieren realizar acción alguna para verificar que no son robots. En su lugar, se le asigna una puntuación diferente a cada usuario del 0.0 al 1.0 en orden de más a menos probable de que sea un bot basándose en los movimientos que hace el usuario en cada portal, lo que permite al dueño o dueña del sitio web tomar decisiones más precisas con el fin de protegerlo.