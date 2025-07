La siguiente columna tiene su origen en un diálogo con una de las personas más cercanas a la presidenta Sheinbaum, además de funcionarios de primer nivel encargados de la seguridad y la inteligencia de este país.

Para nadie es un secreto que el expresidente López Obrador no quería a Omar García Harfuch en el gabinete de la presidenta Sheinbaum. Cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación le recetó 414 tiros como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en Reforma, el tabasqueño ni siquiera le llamó por teléfono preguntar cómo estaba. En su cabeza, el policía traía el ADN de una cruza entre Genaro García Luna, Felipe Calderón y Emilio Gamboa.

Años más tarde, cuando Omar García Harfuch se lanzó por la candidatura de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, desde Palacio Nacional se operó la propaganda en su contra. Moneros, tuiteros y el ala radical lo pusieron como su blanco principal. Luego, los trucos de Morena le quitaron la candidatura que ganó, para dársela a Clara Brugada.

Llegó julio de 2024 y Claudia Sheinbaum se consagró con el triunfo en la presidencia de la República como la candidata más votada de la historia, pero ni eso le dio el parque suficiente para la batalla. La doctora tuvo que ceder la mitad de su gabinete a cambio de que Omar se convirtiera en su secretario de seguridad federal. Entre esos puestos "catafixeados" estuvo el de Rosa Icela Rodríguez como secretaria de Gobernación y el de Octavio Romero Oropeza como director de Infonavit, entre muchos otros.

En agosto de 2024, López Obrador, todavía como presidente recibió a Omar García Harfuch en Palacio Nacional. Fue la famosa foto, con ambos sonriendo, pero en el fondo Andrés Manuel le dejó clara la inconformidad por su ascenso. No le habló de trabajar en equipo y sólo le recalcó la difícil tarea que se le venía encima.

Omar García Harfuch había aceptado el nuevo encargo con una única condición: "Le entro, pero con mi gente". No quería en su círculo cercano a nadie con compromisos y, sobre todo, con sorpresas porque ya sabía lo que vendría y lo de Adán Augusto López Hernández es el mejor ejemplo.

El coordinador de la bancada en el Senado no tiene el mínimo respeto por la presidenta Sheinbaum. Las maneras en que se refiere a ella en privado serían un escándalo en lo público. Así que cuando el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la Zona Militar 30 de Tabasco, reveló que había orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena no fue una sorpresa. El soldado no actúo por su cuenta, sino que antes vino el visto bueno del más alto nivel. Las fuentes me revelan que la bomba "se vio con quien se tenía que ver" y no se refieren a Palenque, sino al águila actual.

En el escritorio de Omar está todo el historial, incluido el capítulo de Andrea Chávez, la senadora de Chihuahua. Si bien las notas sobre su campaña anticipada se originaron en el periodismo, el mensaje posterior fue claro: bájale. Adán no quiso entender.

Las fuentes coinciden: "si mañana ponemos a votación la continuidad del senador como coordinador de la bancada, la perdería, pero eso no va a pasar. Y si Estados Unidos sabe la mitad de lo que sabe Omar, estamos fritos. Adán es un Bejarano segundo. Lo hundió el sistema con tal de salvarse".

