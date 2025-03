Por conflicto laboral, ordenan auditoría en Hospital Nuevo de Gómez Palacio

Un grupo de trabajadores de la salud del Hospital Nuevo de Gómez Palacio se manifestó este miércoles durante un evento educativo presidido por el gobernador de Durango, Esteban Villegas pues acusan que la Sección 188 del Sindicato de Trabajadores (SNTSA) “malamente” ha abusado de los puestos sindicales para su beneficio, afectando la operación de la clínica.

Dora Elia Torres, responsable del departamento de Calidad de la clínica, señaló que hay una incongruencia por parte de la secretaria general de la Sección 188 Rafaela Zapata Morales pues ella dice que hay mucha carga laboral por falta de recursos humanos pero presuntamente tiene a más de 25 personas del hospital con licencias sindicales y que forman parte de áreas como Enfermería y administrativas.

“Eso es lo que pedimos al señor gobernador, que se haga una auditoría de todas las licencias sindicales que tiene, simplemente en el Hospital de Gómez Palacio, fácil hay más de 25 personas comisionadas, con licencia sindical. Prácticamente, el comité del Sindicato está compuesto la mayoría de enfermeras, y casi todas son del Hospital Nuevo. En este caso, pues hay una incongruencia por parte de la secretaria sindical, si ella dice que hay mucha carga laboral, ¿entonces para qué tiene tantas licencias sindicales?, sin necesidad”, apuntó.

Añadió, que en la clínica hay un turno de jornada acumulada y que supuestamente, Zapata Morales “tiene a muchísima gente becada en la propia escuela de la secretaria sindical, ella es dueña o coordinadora de la Universidad Internacional de México, entonces nada más va un día a laborar porque la beca se las otorga el Sindicato a todos los que estén en esa escuela”. Comentaron que no están en contra de que el personal se siga especializando pero sí de que se lesione la atención que se brinda a usuarios sin régimen de seguridad social y que habitan en 12 municipios de La Laguna de Durango.

El grupo de inconformes, añadió que el Sindicato tampoco los deja avanzar en los procesos y programas para mejorar la atención y que si bien hay desabasto de insumos y medicamentos, están buscando la manera de mejorar la atención y el trato digno a los pacientes así como dando seguimiento a las quejas, en conjunto con la Segunda Visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Durango.

Por su parte, Jorge Luis Zaragoza Lázaro, médico especialista en Radiooncología y jefe del bloque oncológico aseguró que el Sindicato los amedrenta y que a él lo han acusado de hostigar al personal de salud, sin tomarse las molestias de indagar cuál es la problemática para llegar a una conclusión.

Dijo que ellos apoyan a los directivos del hospital y que al final del día, ellos solo fungen como gestores pero las decisiones se toman a nivel estatal y federal.

Ayer, la Sección 188 del SNTSA encabezada por Zapata Morales, protestó en Servicios Coordinados de la Secretaría de Salud de Durango debido al incumplimiento de algunos acuerdos que se establecieron en diversas mesas de trabajo con la autoridad estatal y los Servicios de Salud del Estado.

La falta de respuesta es con relación a cambios de directivos en el Hospital General de Cuencamé y el Hospital Nuevo de Gómez Palacio así como la atención a los trámites administrativos pendientes, además de condiciones laborales dignas pues hay escasez de personal en diversas unidades médicas, lo que ha provocado una carga de trabajo. De igual manera, señalaron que persiste el retraso en la entrega de uniformes, la falta de insumos médicos y quirúrgicos indispensables para la prestación de los servicios de salud.

El gremio, también asegura que se han registrado presuntas violaciones a las Condiciones Generales de Trabajo, incluyendo hostigamiento laboral, abuso de poder por parte de directivos, falta de respuesta a trámites administrativos y omisión en la entrega de prestaciones establecidas. Además, exigieron la destitución del secretario de Salud, Moisés Nájera Torres.

Gobernador anuncia auditoria

Los inconformes fueron atendidos este miércoles por el gobernador quien anunció que ordenará una auditoría al Hospital Nuevo de Gómez Palacio y al Sindicato, además de que le pedirá al secretario de Salud que realice una visita al nosocomio.

“Vamos a hacer una cosa, yo mando hacer una auditoría al hospital y al Sindicato pero me llevo sus palabras y le pido al secretario de Salud que venga y que tenga una reunión él y todo el equipo con ustedes, para que él los escuche y el director y los subdirectores, esa es una responsabilidad mía, los Sindicatos que se encarguen de su trabajo, yo no me meto con ellos, nunca, al contrario, tienen mi respaldo, apoyo pero no podemos dejar que el hospital se caiga por unos cuantos”, finalizó.