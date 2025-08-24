Ponen en venta salón de pensionados de Monclova; asociación desaparecerá tras 51 años

Después de meses de trámites legales, la Asociación de Jubilados y Pensionados de Monclova finalmente liberó las escrituras y medidas de su edificio, colocándolo en venta.

El presidente del organismo, Victoriano Aguirre, informó que el inmueble se ofrece en 10 millones de pesos, aunque hasta ahora no existen interesados firmes para adquirirlo.

Explicó que en un inicio hubo cuatro personas que preguntaron por el valor del recinto, sin embargo, ninguna de ellas concretó la intención de compra.

Aguirre detalló que todo lo recabado será distribuido entre los socios activos de la organización, lo que marca el cierre definitivo de esta asociación civil.

Advirtió que exintegrantes expulsados que promovieron demandas para ser reincorporados no recibirán beneficios, pues solo buscan acceder al recurso de la venta.

Con esta decisión, la Asociación de Jubilados y Pensionados de Monclova llegará a su fin tras 51 años de existencia, debilitada por la falta de ingresos.

En su momento, el inmueble fue rentado como salón de eventos sociales, pero con el paso del tiempo perdió interés entre la ciudadanía y quedó en abandono.

La falta de recursos para sostener su mantenimiento aceleró la determinación de los socios de vender el edificio y liquidar los compromisos pendientes.

“Este organismo nació para apoyar a quienes dedicaron su vida al trabajo, pero mantener el inmueble ya no es viable”, expresó Aguirre en entrevista.

De concretarse la venta, con ella desaparecerá una de las asociaciones de mayor tradición en Monclova, que durante décadas fue símbolo de unión de jubilados.