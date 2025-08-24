Coahuila Congreso de Coahuila Coahuila Monclova

Pensionados

Ponen en venta salón de pensionados de Monclova; asociación desaparecerá tras 51 años

Advirtió que exintegrantes expulsados que promovieron demandas para ser reincorporados no recibirán beneficios

Ponen en venta salón de pensionados de Monclova; asociación desaparecerá tras 51 años

Ponen en venta salón de pensionados de Monclova; asociación desaparecerá tras 51 años

SERGIO A. RODRÍGUEZ

Después de meses de trámites legales, la Asociación de Jubilados y Pensionados de Monclova finalmente liberó las escrituras y medidas de su edificio, colocándolo en venta.

El presidente del organismo, Victoriano Aguirre, informó que el inmueble se ofrece en 10 millones de pesos, aunque hasta ahora no existen interesados firmes para adquirirlo.

Explicó que en un inicio hubo cuatro personas que preguntaron por el valor del recinto, sin embargo, ninguna de ellas concretó la intención de compra.

Aguirre detalló que todo lo recabado será distribuido entre los socios activos de la organización, lo que marca el cierre definitivo de esta asociación civil.

Advirtió que exintegrantes expulsados que promovieron demandas para ser reincorporados no recibirán beneficios, pues solo buscan acceder al recurso de la venta.


Con esta decisión, la Asociación de Jubilados y Pensionados de Monclova llegará a su fin tras 51 años de existencia, debilitada por la falta de ingresos.


En su momento, el inmueble fue rentado como salón de eventos sociales, pero con el paso del tiempo perdió interés entre la ciudadanía y quedó en abandono.


La falta de recursos para sostener su mantenimiento aceleró la determinación de los socios de vender el edificio y liquidar los compromisos pendientes.


“Este organismo nació para apoyar a quienes dedicaron su vida al trabajo, pero mantener el inmueble ya no es viable”, expresó Aguirre en entrevista.


De concretarse la venta, con ella desaparecerá una de las asociaciones de mayor tradición en Monclova, que durante décadas fue símbolo de unión de jubilados.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Salón de jubilados y pensionados en Monclova

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Ponen en venta salón de pensionados de Monclova; asociación desaparecerá tras 51 años


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408883

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx