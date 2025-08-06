Coahuila AHMSA Monclova Ramos Arizpe Pemex Coahuila

Ponen en marcha Ramos Arizpe la Ruta Estudiantil; transporte gratuito e incluyente

MARISELA SEVILLA

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se puso en marcha la nueva Ruta Estudiantil, un innovador modelo de transporte público sin costo que beneficiará a miles de personas en el municipio, particularmente estudiantes y trabajadores.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó el arranque del programa y destacó su impacto como parteaguas en las políticas sociales, educativas y de movilidad en Ramos Arizpe.

El servicio no está limitado a estudiantes, ya que está abierto a toda la ciudadanía, convirtiéndose en una solución de movilidad efectiva, segura y accesible para quienes necesitan trasladarse por la ciudad.

“Este no es solo un servicio de transporte, es una herramienta de transformación social. Hoy demostramos que cuando hay voluntad política, compromiso con la gente y trabajo en equipo, los resultados llegan”, afirmó el alcalde.

El circuito de la Ruta Estudiantil abarca 17 kilómetros, conectando zonas habitacionales, parques industriales, centros de salud, el centro histórico y los principales planteles educativos del municipio, como la UTC, UPRA, IMARC, CECyTEC, entre otros.


El servicio opera los 365 días del año, con frecuencias de paso de 10 a 20 minutos en horarios hábiles y hasta 30 minutos los fines de semana, lo que garantiza cobertura constante para quienes requieren movilidad continua en la ciudad.


Las seis unidades modelo 2025 están equipadas con aire acondicionado, cámaras de videovigilancia, pantallas informativas, accesibilidad universal y capacidad para 77 pasajeros, ofreciendo comodidad, seguridad y tecnología de punta.


Durante la presentación, el gobernador Manolo Jiménez resaltó la importancia del transporte en la calidad de vida de las personas y subrayó que esta ruta representa un homenaje al presente y futuro del estado.


“El tema del transporte es fundamental en la vida de cualquier persona. Esta ruta lleva el nombre de nuestros jóvenes, que son una juventud echada pa'delante, y representa uno de los programas sociales más importantes no solo de Coahuila, sino del país”, señaló el mandatario estatal.




               
               


               

               
               

               
               
               
