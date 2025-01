"Durante décadas, creímos que la democracia era irreversible, el club que nadie quería abandonar". Las líneas provienen de Irene Vallejo, la brillante y a la vez muy tranquila escritora española, combinación muy escasa. "En la sociedad líquida (Z. Bauman) es duro durar. El tiempo desgasta todo rápido… por las expectativas crecientes o por la erosión de los sueños". Trump regresa a la presidencia de la gran potencia. Es el primer convicto. Repite, incluso después de apoyar una intentona de golpe de estado en una de las democracias fundacionales.

Las señales que sistemáticamente emite son siempre una amenaza. Recuperar el Canal de Panamá, va por Groenlandia, será por los minerales claves para la economía verde. También pretende cambiar el nombre del Golfo de México y otras barbaridades. Pero esos desplantes imperiales le dieron mayoría en ambas cámaras. Por fortuna en ese país hay otros contrapesos. Pero estamos frente a un energúmeno, en el sentido literal de la palabra "persona perseguida por algún demonio, fantasma o fuerza maligna". El sentido de sus decisiones ya nos afecta a todos. Desprecia los organismos multilaterales, la OTAN o la UNESCO, da igual. Está convencido de la supremacía de un grupo, para no hablar de raza. Su arrogancia no tiene límites, recordemos que negó el saludo a Angela Merkel. Es misógino, evasor y demás, la reencarnación de la barbarie. Ahora la señal de alarma sale de Estados Unidos. La situación recuerda las desesperadas advertencias de Churchill frente a Hitler. Estados Unidos no lo quiso ver. Así le fue al mundo. Ahora la respuesta está en otras latitudes. El proyecto civilizatorio occidental está en riesgo.

Trump regresa en un momento en que la cultura democrática en el mundo recibe el oleaje salvaje del autoritarismo. En muchos países las personas aceptan de buen grado a los regímenes autoritarios: "El atractivo de la mano dura parece aumentar entre quienes nunca la experimentaron", agrega Vallejo. En 1999 The Wall Street Journal coordinó junto con otros 16 diarios, un ejercicio demoscópico denominado el "Espejo de las Américas". La disyuntiva para el encuestado era muy clara: "Democracia o mano dura". El pensamiento autoritario está presente en todos los países. En Estados Unidos un 6% manifestó simpatía por la "mano dura". En Venezuela fue el 32% y Guatemala el 38%. En México el 28%.

Por fortuna en los años que siguieron la cultura democrática en México se fue fortaleciendo. La alternancia municipal, estatal y en el Ejecutivo ayudó. Para el 2016 alrededor de un 60% se manifestaba por el respeto a la ley como deber moral o por traer un beneficio común. La crítica a la corrupción creció. Íbamos por buen camino, aunque el escepticismo sobre los actores nunca cedió. En esas estábamos cuando el autoritarismo en el mundo mostró sus nuevos bríos: Orbán, Erdogan, los Ortega, Chávez-Maduro, China y muchos otros. En el Barómetro de las Américas del 2023 (Universidad de Vanderbilt/Data) un 57% de los jóvenes mexicanos -entre los 18 y los 35 años- consideran al autoritarismo superior a la democracia. Los datos coinciden. Pew Research Center reporta que en México el respaldo al autoritarismo pasó del 27% en el 2017 (ojo con la fecha)a un 50% en el 2024. La 4T y sus mañaneras destruyeron nuestra incipiente cultura democrática. Estamos sentados sobre un polvorín.

El Barómetro desnuda a un 52% de la población mexicana que aprueba a las autoridades que actúan al margen de la ley. El mismo porcentaje justifica un ¡autogolpe de Estado! Como advierte Irene Vallejo, hay una idealización de la "mano dura". Lo más reciente, el ridículo posicionamiento de México frente a la dictadura venezolana. Una muestra más de que el gobierno mexicano es, en los hechos, un colaboracionista del autoritarismo. Los valores civilizatorios de la segunda mitad del siglo XX se tambalean. Recordemos a Churchill.

El sueño democrático se erosiona. Sin democracia todos naufragaremos.