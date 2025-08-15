Policía Estatal refuerza vigilancia en Torreón con patrullaje aéreo y terrestre
La Policía Estatal de Coahuila mantiene un operativo permanente de patrullaje aéreo y terrestre, en coordinación con corporaciones municipales, estatales y federales.
Helicópteros comenzaron esta tarde a sobrevolar la ciudad y los límites con Durango, mientras patrullas en tierra cubren diversos sectores estratégicos, lo que permite detectar y prevenir situaciones de riesgo de manera inmediata.
En el patrullaje terrestre participan elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), sumando esfuerzos con las fuerzas federales. Asimismo, trabajan de manera coordinada con la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, asegurando cobertura total y presencia policial constante.
En la última semana, estos operativos han dado resultados concretos: se detuvo a personas con órdenes de aprehensión, se recuperaron vehículos robados y se localizaron objetos sustraídos.