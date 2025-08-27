Policía de Torreón detiene a conductor de camioneta robada

Por su probable responsabilidad en el delito de receptación culposa fue detenido un hombre en calles de la colonia Nueva Laguna Norte, de Torreón.

Fue a través del sistema de monitoreo del Centro de Control y Comando (C2) de La Policía Municipal de Torreón que la tarde del martes los agentes preventivos detectaron una camioneta color gris con placas EP 6423 B, la cual contaba con reporte de robo y circulaba sobre el Periférico Raúl Sánchez.

Los efectivos implementaron un operativo de localización y marcaron el alto al conductor, quien detuvo la marcha en el cruce de bulevar El Tajito y Manuel Ávila Camacho.

El conductor se identificó ante los agentes como Diego Alberto “NN” de 33 años de edad, a quien le notificaron el motivo de su aprehensión y le informó que sería puesto a disposición de la Agencia de Investigación Criminal del Estado, donde responderá por el delito de receptación culposa y lo que resulte de las indagatorias.

Cabe señalar que durante los últimos tres meses, se han registrado diversos aseguramientos de personas sorprendidas circulando en vehículos con reporte de robo en diferentes puntos de la ciudad.

El 15 de agosto de 2025 El Grupo de Reacción Torreón (GRT) detuvo a Johan Alexis “NN” y Ricardo Aarón “NN”, ambos de 24 años, cuando circulaban en una motocicleta Yamaha YBR 125K, modelo 2005, color gris con blanco y placas 60JCB3, la cual tenía reporte de robo. La detención ocurrió en la colonia Valle Revolución y el vehículo fue asegurado.

Para el 21 de agosto de 2025 La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) informó sobre la detención de Carlos “NN” de 24 años de edad, por los delitos de receptación culposa y compras fraudulentas. Fue puesto a disposición del Ministerio Público.

El 23 de agosto de 2025, en el Periférico Raúl López Sánchez, a la altura de Residencial Viñedos, agentes municipales detuvieron a Manuel Enrique “NN” de 34 años, quien conducía un automóvil Volkswagen Virtus, modelo 2022, con reporte de robo vigente en el REPUVE desde octubre de 2024. La unidad fue enviada a corralón y el detenido turnado al Ministerio Público.

Para el 24 de agosto de 2025, en distintos operativos, la Policía Municipal reportó la captura de dos personas más por circular en vehículos con reporte de robo en diferentes puntos de la ciudad, ambas vinculadas al delito de receptación culposa.

Finalmente, el 9 de julio de 2025: En el sector Viñedos, fue detenido un hombre señalado como presunto responsable del robo de una camioneta Mazda CX-5, de la cual se recuperaron llantas y un estéreo. El caso fue judicializado.

En total, al menos seis personas han sido detenidas en Torreón en los últimos tres meses por el delito de receptación culposa, además de otros aseguramientos relacionados con vehículos robados.

Las autoridades municipales reiteraron que el uso del sistema C2 y el REPUVE ha sido clave para detectar unidades con reporte de robo, por lo que exhortaron a la ciudadanía a verificar el estatus legal de cualquier vehículo que adquieran para evitar ser sorprendidos con procesos penales.