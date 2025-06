¿Podrían deportar a Elon Musk de EUA tras pelea con Donald Trump?

Elon Musk, empresario y exfuncionario del gobierno de Donald Trump, se encuentra en el centro de una controversia política luego de que Steve Bannon, ex estratega de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, solicitara públicamente su deportación.

La disputa entre Musk y Trump se intensificó después de que Musk criticara abiertamente un proyecto de ley fiscal promovido por la administración. Esta crítica provocó que Trump cancelara subsidios y contratos gubernamentales relacionados con las compañías de Musk. En respuesta, Musk acusó a Trump de tener vínculos con Jeffrey Epstein y advirtió sobre una posible recesión causada por las políticas arancelarias del presidente.

Por lo que Bannon afirmó tener una "fuerte creencia" de que Musk es un inmigrante ilegal y pidió al presidente Trump que investigue su estatus migratorio, suspenda su autorización de seguridad y cancele todos los contratos federales con sus empresas.

No es la primera ocasión en que Elon Musk es señalado por el estado de su ciudadanía. Apenas el pasado mes de febrero, la ex congresista republicana Liz Cheney también señaló que el CEO de Tesla desconocía parte de la labor e historia del país porque “en ese entonces aún no eras ciudadano estadounidense”.

¿De dónde es Elon Musk?

Elon Musk nació en 1971 en Pretoria, Sudáfrica, donde pasó toda su infancia. Hijo de madre canadiense, en 1988 se mudó junto con ella a Canadá, lo que facilitó que durante la década de los 90 obtuviera una visa de estudiante para cursar un posgrado en la Universidad de Stanford.

Pero en su lugar, comenzó a trabajar en sus propias empresas. Finalmente, obtuvo la ciudadanía en 2002, por lo que posee tres nacionalidades; sudafricana, canadiense y estadounidense.

¿Por qué motivos puede ser deportado un ciudadano estadounidense naturalizado?

De acuerdo con Consumer Law Group, las personas que han obtenido la ciudadanía estadounidense están protegidos contra el proceso de deportación, sin embargo, hay varias situaciones que los podrían llevar a perder la ciudadanía y ser eventualmente deportados, como:

Cometer fraude en el proceso de naturalización, es decir, que se haya proporcionado información falsa o documentos fraudulentos durante la solicitud de la ciudadanía. Así como la comisión de delitos graves como el tráfico de drogas, terrorismo o fraude a gran escala.

También podrán perder la ciudadanía quienes en los primeros cinco años de convertirse en ciudadanos estadounidenses se afilien a organizaciones que busquen derrocar al gobierno de Estados Unidos o que reciban una baja deshonrosa del ejército.

Y quienes durante los primeros 10 años como ciudadano naturalizado se nieguen a testificar ante el Congreso en caso de ser requerido por investigaciones sobre actos contra el gobierno.

Otra forma de perder la ciudadanía es renunciar voluntariamente a ella, pero es un proceso formal que se debe presentar ante las autoridades estadounidenses.

En el caso de Musk, cualquier intento de deportación requeriría un proceso legal complejo y la presentación de pruebas sustanciales de que obtuvo su ciudadanía de manera fraudulenta o cometió delitos graves, pero hasta el momento, no se ha iniciado ningún procedimiento legal en su contra.

