Pobres políticos

"Estos cargos son inhumanos. Te exigen perfección, por un lado, y están llenos de una tensión enorme".

Gerardo Fernández Noroña

El pueblo sabio dice que ni lo tonto ni lo rico se pueden ocultar. Generación tras generación de políticos se han enriquecido al amparo del poder y no ha sido posible ocultarlo. No somos iguales, nos dicen los de ahora, pero sus despliegues de riqueza sugieren que, si acaso, han sido más rápidos.

Está ahí el caso de Ángel Tonatiuh Márquez Hernández, director general de recaudación aduanera, quien ha acumulado una colección de relojes de lujo valuados en 7.7 millones de pesos y en marzo compró un penthouse de 240 metros cuadrados en la zona de Polanco a un costo de 7.7 millones de pesos, pese a que su valor real es de unos 22 millones.

Vemos también el conspicuo consumo de la diputada Diana Karina Barreras Samaniego, del Partido del Trabajo, conocida como Dato Protegido por su denuncia contra una ciudadana por supuesta violencia política de género, y el de su esposo, Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, presidente de la Cámara de Diputados.

El periodista Jorge García Orozco ha documentado cómo a la legisladora le gusta vestirse con blusas Valentino de 47,600 pesos, zapatillas Casadei Tiffany de 13,720, lentes de sol Versace de 8,947, sombreros Stetson Presidente de 33 mil, chamarras Moncler de 26 mil, tenis Bale de 17 mil, tenis Dolce Gabbana Love Graffiti de 21 mil, una mochila Tumi McLaren de 12,500, un reloj Hublot Bing Bang de 377,400 y un anillo Tiffany Setting de un millón 116 mil, entre otras prendas y accesorios.

Gutiérrez Luna, quien pontificaba contra los supuestos excesos de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, como tener seguro de gastos médicos mayores, ha sido captado con un anillo Love de Cartier de 48,500 pesos, una chamarra Ferrari de 12 mil pesos, una chamarra Moncler de 26 mil pesos, zapatos Paul Parkman de 7 mil, mocasines Ferragamo de 17 mil, una chamarra Balenciaga Black de 25,129 pesos y muchas otras prendas así.

No me extraña que a los morenistas les guste pasear en España, Portugal y Japón, y alojarse en hoteles como el Rosewood Villamagna de Madrid, el Pousada de Lisboa o el Okura de Tokio. Leo sus explicaciones. Andrés Manuel López Beltrán, Andy, dice que pagó 7,500 pesos la noche, incluyendo desayuno, en el Okura, pero ayer consulté el precio de una habitación doble y estaba en 162,637 yenes la noche, 20,561 pesos.

Simpatizo con la decisión de nuestros izquierdistas de mandar a sus hijos a escuelas particulares y a sus esposas a clínicas y hospitales privados. La situación de la educación y la salud públicas es desastrosa. Pero la hipocresía es insoportable, como cuando nos dicen "Creo que la señora tiene dinero." o las casas son de mi pareja, pero no las declaré porque no es mi concubina.

La diputada Barreras declaró una vez en la Cámara: "¡Qué cinismo, qué cinismo! Lo que se inventó el PRI es enriquecerse ilícitamente. La corrupción, no ayudan al pueblo. Y sí, como sí dicen, les secundó el PAN. En eso salieron igualitos. Primero los pobres, ¡señores!". Sí, primero los pobres, los pobres políticos. Fernández Noroña sostiene que el trabajo de los políticos es "inhumano"; Andy declara que tomó vacaciones, dejando de acudir al Consejo Político Nacional de Morena, porque tuvo "extenuantes jornadas de trabajo".

Ayer la presidenta Sheinbaum dijo: "El poder debe ejercerse con humildad, el poder es humildad. Esa es mi recomendación a todas y a todos, no solo a los de Morena o partidos aliados, a todas y a todos". Es una buena recomendación, falta que le hagan caso.

CÓRDOVA

La segunda sala de la Suprema Corte amparó a Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE, ante la decisión de la SEP de colocarlo como ejemplo de discriminación en un libro de texto. Las dos ministras morenistas, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, votaron en contra. Con la nueva Corte ya no veremos fallos como este, que contravengan las posiciones del gobierno.