Pobladores de ejidos conurbados a Rosita, en San Pedro denuncian inacción de autoridades ante ola de robos

Habitantes de los ejidos Rosita, Concordia y Urquizo, de San Pedro dijeron que están hartos de los constantes robos y agresiones que se registran en esas comunidades, ya que están plenamente identificados los sujetos que lo tienen “asoleados” y pese a que se formalizan las denuncias en la Delegación Laguna II de la Fiscalía del Estado los dejan libres, ya que afirman solo pagan 3 o 4 mil pesos.

“Hablar con alguna autoridad es como hablar con nadie, por que tienen los grupos ciudadanos de WhatsApp, que se supone es una estrategia para bajar los delitos y ahí está el secretario del Ayuntamiento (Jaime Martínez) y la misma alcaldesa (Brenda Güereca) y claro que se dan cuenta, pero lo mismo pasa en la Fiscalía por que vas a buscar al delegado (Nelson de León) y siempre salen con que está de vacaciones y así es desde que entró”.

Las personas que por razones obvias pidieron el anonimato, manifestaron con son 4 o 5 sujetos que están “perdidos en el vicio” y tanto las autoridades ejidales, municipales y en la Fiscalía saben quienes son, pero repitieron que aunque hay denuncias tanto de robo como de agresiones, algunas de ellas a persona de la tercera edad, no pasa nada.

Compartieron que no hay día en que no se escuche que a “falanito lo robaron” y no les importa meterse a las casas durante el día, muchos menos se detienen de hacerlo en la noche, pues insistieron que como saben que no serán encarcelados ya lo hacen de manera descarada.

“Las veces que hemos llamado a la Policía Municipal si vienen y a si los encuentran en el momento si los detienen, pero ha habido veces en que alcanzan a meterse a una casa o pos nos dicen que, ahí ya no pueden hacer nada si no traen una orden de cateo, que su trabajo es preventivo y que ahí ya lo tienen que hacer los de la Fiscalía, pero le digo que de todos modos no pasa nada, por que el asunto es que cuando si los han detenido y ellos los ponen a disposición del Agente del Ministerio Público, resulta que a los dos o tres días salen libres por que “soltaron una lana”.

“Ahora hay otra cosa; tardas horas pa que te atiendan en la Fiscalía y si bien te va, si alcanzas poner la denuncia, sino tienes que volver otro día, por que nomás te reciben de 9 a 2 de la tarde y pa empezar cuando llegas ya hay mucha gente y ya te toman la declaración, pero no te dan una hoja de comparecencia donde pusiste la denuncia, ose es como su fueras de oquis”.

Los inconformes dijeron que, incluso al mismo Alberto quien es el comisariado ejidal lo han robado y los hechos más recientes fueron hace unas dos semanas; una agresión a un adulto mayor a quien uno de los sujetos lo lesionó con una navaja.

Asimismo en esos mismos días se metieron a la casa de un matrimonio, también de la tercera edad y entre las cosas que se llevaron fueron los documentos de la camioneta y cuando el afectado acudió a la Fiscalía y pese que le dijo quien había sido, le dijeron que no se podía hacer nada, solo esperar al momento en que el ladrón tratara de vender la unidad, pero el señor optó por acudir a la Oficina de Recaudación de Rentas donde le dieron una carta como comprobante de que él el propietario del vehículo.