Placeres del paladar

En un restaurante del sector Viñedos de la ciudad, tuvo lugar una exquisita cena maridaje donde los comensales compartieron cuatro etiquetas de vino, un blanco, un rosado y dos tintos, cuidadosamente combinadas con deliciosos platillos.

La explicación de cada maridaje estuvo a cargo del sommelier Javier Nava de la Torre, quien transmitió sus conocimientos con su estilo único, convirtiendo la experiencia en un momento educativo y agradable. La música en vivo de Eliu Escobedo acompañó la velada, creando un ambiente cálido y divertido.

Entre copas, charlas y momentos memorables, los asistentes vivieron una noche de sabor y disfrute que quedó en el recuerdo de todos.