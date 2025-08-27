Placeres del paladar

Nosotros Eventos columnas Sociales

El Siglo de Torreón / Enrique Castruita

En un restaurante del sector Viñedos de la ciudad, tuvo lugar una exquisita cena maridaje donde los comensales compartieron cuatro etiquetas de vino, un blanco, un rosado y dos tintos, cuidadosamente combinadas con deliciosos platillos.

La explicación de cada maridaje estuvo a cargo del sommelier Javier Nava de la Torre, quien transmitió sus conocimientos con su estilo único, convirtiendo la experiencia en un momento educativo y agradable. La música en vivo de Eliu Escobedo acompañó la velada, creando un ambiente cálido y divertido.

Entre copas, charlas y momentos memorables, los asistentes vivieron una noche de sabor y disfrute que quedó en el recuerdo de todos.

