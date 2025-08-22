Pintar muro de negro es agresión simbólica: Catedrático sobre acciones de Trump en frontera México-EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó pintar de negro el muro que divide la frontera como parte de su estrategia para reforzar la seguridad nacional y evitar el tráfico ilegal de personas; esta medida llega justo a un mes de que fue inaugurado el mural Abrazo Mutuo precisamente en el muro en Playas de Tijuana, bajo la consigna de unión y no división.

El catedrático, geógrafo y activista, Iván Martínez Zazueta, originario de Mexicali, advirtió que además del impacto cultural, esta medida afecta a los residentes y trabajadores que se concentran en las inmediaciones del muro debido a las islas de calor, además de las implicaciones que podría tener en el flujo de la flora y fauna.

Explicó que las islas de calor son áreas urbanas que mantienen altas temperaturas, incluso por encima de las zonas rurales, debido a que absorben y retienen el calor de los edificios, calles y otras infraestructuras urbanas, pero también por la falta de vegetación que naturalmente enfría el ambiente.

"Va a generar una isla de calor a lo largo de la frontera y esto va a afectar a quienes viven cerca y también a quienes crucen la frontera, porque la fila es paralela al muro.

"El muro ya es una infraestructura que corta flujos, quizá no sea tan abrupto, pero sin duda va a afectar a la flora y fauna, incluso a las corrientes... Imagínate lo que significa, esto es una agresión simbólica, una violencia disfrazada de política pública", advirtió.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció la medida el 20 de agosto pasado mientras supervisaba a los trabajadores que pintaban el muro en Santa Teresa, Nuevo México; ahí mismo dijo a la prensa que el presidente Donald Trump había ordenado las acciones como una política para reforzar la seguridad; sin embargo, se documentó que sólo se intervino el pedazo del muro donde arrancó el programa.

La noticia mantiene en sigilo a la comunidad, activistas y artistas que pintaron el mural Abrazo Mutuo en Playas de Tijuana, financiado por la organización sin fines de lucro MOZAIK Philanthropy con sede en Los Ángeles, California, en el que participaron 11 artistas, entre ellos su coordinador Alfredo Libre Gutiérrez, Javier Salazar, conocido como Deported Artist, estudiantes de arquitectura y arte , y miembros de la comunidad indígena Kumiai.

El director del Parque Binacional de la Amistad, Daniel Watman, dijo que todavía es necesario esperar y verificar si los trabajos se extenderán a lo largo de la frontera y alcanzan al mural en Playas de Tijuana, pero años atrás el gobierno estadounidense ha utilizado las puertas entre el muro para darle mantenimiento e intervenirlo.

"Hemos tenido conversaciones entre la comunidad y estamos en ese modo de ver qué pasa. Nuestra experiencia nos dice que esas acciones nunca son para la seguridad nacional y siempre es para complacer esta idea de que necesitamos militarizar más, es la narrativa que tienen y si la gente quiere eso es lo que les dicen", explicó el activista.