Pierden sus empleos por atender búsquedas de desaparecidos en La Laguna

En busca de la sensibilidad de los empresarios, representantes de este sector así como de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Durango, la Comisión de Búsqueda y representantes del grupo Vida, se reunieron este martes, ya que al menos en este lado de La Laguna cinco buscadores han perdido su empleo por salir a la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.

El encuentro se celebró en las instalaciones de Canacintra Gómez Palacio, a donde acudieron cerca de 40 empresarios, así como los titulares de la Secretaría del Trabajo, Berenice Morales; Carlos Burciaga, de la Comisión de Búsqueda y Óscar Sánchez Viesca, de grupo Vida.

"Es un programa bien interesante que ha surgido a petición y a iniciativa de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Comisión Estatal de Búsqueda no se quiere quedar exenta y está muy inmiscuido en esto. ¿De qué trata?, en caso de nosotros, es que se reconozcan principalmente a madres y padres buscadores, que tienen un aspecto laboral y que realmente en el tema propio, en su desempeño diario hablando laboralmente, se les respete se les dé autorización, se les dé permiso, se les dé licencia, todo lo que tienen derecho (para la búsqueda)", explicó Burciaga.

Y es que de acuerdo con Óscar Sánchez-Viesca, padre de Stephanie Sánchez-Viesca Ortiz desaparecida desde noviembre de 2004 en Torreón, de las integrantes del grupo que laboran en la parte de La Laguna de Durango, al menos cinco han perdido sus trabajo.

"En el lado de Coahuila, no hemos tenido problemas de despidos, pero aquí en Gómez tenemos cinco compañeros que fueron despedidos de sus trabajos por solicitar permisos para la búsqueda, yo creo que no es justo cargar con esta losa tan difícil, con este dolor y todavía llegar a tu trabajo y decir 'pasa a Recursos Humanos, porque estás despedido', se me hace algo muy inverosímil.

La finalidad era sensibilizar a los empresarios para que sean empático con estos buscadores que tenemos tanto en Coahuila como en Durango", detalló el padre buscador. Por su parte, el titular de la Comisión de Búsqueda, comentó que a decir de integrantes de los colectivos, algunos han tenido hasta ocho trabajos en un corto tiempo.

"Realmente las personas nos dicen, en el último año he tenido ocho trabajos, eso te da una pauta de decir, cómo es posible, en muchos de los casos es el desconocimiento de muchas empresas y nosotros es quizá que la empresa cree que es demasiado tiempo el que le piden de espacio".

Y es que comentó que muchas madres o padres, pueden pedir permiso un día, pero si conocen de un operativo de búsqueda en otra zona, solicitará nuevamente permiso para ausentarse, "yo creo que buscando los equilibrios y esta comunicación que creemos que estamos estrechando a partir de ahorita, creemos que será un inicio cordial para todas las áreas", recalcó Burciaga.