Coahuila Gobierno de Coahuila PODER JUDICIAL Monclova SIMAS Piedras Negras

Tuberculosis

Piedras Negras: Van 52 pacientes de tuberculosis, siete detectados en julio

Piedras Negras: Van 52 pacientes de tuberculosis, siete detectados en julio

Piedras Negras: Van 52 pacientes de tuberculosis, siete detectados en julio

RENÉ ARELLANO

Durante el pasado mes de julio se detectaron un total de siete nuevos casos de tuberculosis; con lo que suman 52 los pacientes que actualmente son atendidos por este padecimiento; informaron autoridades de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras.

Sayuri Cazares Escareño, encargada del programa de microbacteriosis de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, señaló que la tuberculosis continúa siendo un problema de salud pública a nivel mundial y que es provocada por una bacteria.

Detalló que los síntomas principales son tos de más de dos semanas de evolución, así como fiebre ondulante, refiriéndose esto último a que se presente en la noche y se quita, pero que regresa luego de dos o tres días después; además de diminución de peso y suduración nocturna.

Preciso que puede afectar a toda la población y se diagnostica a través de un estudio de laboratorio y una vez diagnósticado, en caso de resultar positivo, se les proporciona el tratamiento de manera gratuita en el sector salud estatal.

"Actualmente en la Jurisdicción en el último mes, hemos tenido siete nuevos casos positivos de tuberculosis, sumando un otal actual de 52 pacientes en tratamiento", indicó la encargada del programa de microbacteriosis.


Cazares Escareño invitó a todas las personas que tengan tos de más de dos semanas de volución, para que acudan al rea de microbacteriosis que se localiza en el primer piso del centro de salud Mundo Nuevo.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Jurisdicción Sanitaria Tuberculosis

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Piedras Negras: Van 52 pacientes de tuberculosis, siete detectados en julio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405219

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx