Piedras Negras: Van 52 pacientes de tuberculosis, siete detectados en julio

Durante el pasado mes de julio se detectaron un total de siete nuevos casos de tuberculosis; con lo que suman 52 los pacientes que actualmente son atendidos por este padecimiento; informaron autoridades de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras.

Sayuri Cazares Escareño, encargada del programa de microbacteriosis de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, señaló que la tuberculosis continúa siendo un problema de salud pública a nivel mundial y que es provocada por una bacteria.

Detalló que los síntomas principales son tos de más de dos semanas de evolución, así como fiebre ondulante, refiriéndose esto último a que se presente en la noche y se quita, pero que regresa luego de dos o tres días después; además de diminución de peso y suduración nocturna.

Preciso que puede afectar a toda la población y se diagnostica a través de un estudio de laboratorio y una vez diagnósticado, en caso de resultar positivo, se les proporciona el tratamiento de manera gratuita en el sector salud estatal.

"Actualmente en la Jurisdicción en el último mes, hemos tenido siete nuevos casos positivos de tuberculosis, sumando un otal actual de 52 pacientes en tratamiento", indicó la encargada del programa de microbacteriosis.

Cazares Escareño invitó a todas las personas que tengan tos de más de dos semanas de volución, para que acudan al rea de microbacteriosis que se localiza en el primer piso del centro de salud Mundo Nuevo.