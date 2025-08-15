Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

Piden la destitución de gerente del Simas San Pedro, ante la crítica situación de desabasto de agua

Tanto en colonias como en ejidos el desabasto de agua, es el reclamo diario y el gerente del Simas se la ha pasado con evasivas, señalaron los regidores de oposición

MARY VÁZQUEZ

Ante la crítica situación que se registra en el municipio de San Pedro, por el desabasto de agua potable, en la sesión de Cabildo celebrada este viernes, algunos regidores pidieron la destitución del gerente del Simas, Fernando Jiménez Garza.

Fue en asuntos generales, los regidores de oposición cuestionaron el desempeño del funcionario al frente del organismo, pues dieron que, tanto en colonias como en ejidos el desabasto de agua, era el reclamo diario y es fecha que el gerente del Simas se la ha pasado con evasivas, puesto que no hay claridad en cuanto el funcionamiento del organismo, ni la razón por la cual “como nunca” se tiene problemas con el suministro de vital líquido.

“A 227 días que llevamos de Administración, no se ha podido resolver la carestía del agua potable y en verdad en todo el municipio es una situación tan grave, tan grave que así que me atrevo pedirle al pleno valore la destitución del gerente del Simas, de manera inmediata, por que a 227 días no ha podido resolver un tema tan delicado que nos tiene todos los días, un día si y otro también en una situación de angustia”, dijo Patricia Grado Falcón.

Agregó que los ciudadanos se dirigen a ellos para reclamar la falta de agua en el municipio y no saben que responder, puesto que, Fernando Jiménez no les informa nada.



“No sabemos, a veces la gente nos pregunta que esta pasando y nosotros les decimos no sé, de verdad es muy difícil que nosotros no tenemos los elementos suficientes para dar una respuesta satisfactoria a la ciudadanía y lo único que si vemos en nuestros hogares es que no tenemos agua”.




El regidor Rafael García, le dijo a Patricia Grado que cuando ella era alcaldesa también hubo problemas con el servicio de agua potable, por lo que, al momento de tomar la palabra, Jesús Milán expresó que, en San Pedro siempre se ha batallado con ese servicio, es algo que se padece desde hace varias administraciones, pero no se compara a lo que está ocurriendo en este año, por lo que también se sumó a la petición de su compañera de Cabildo.


La regidora Alacely Rosales también opinó sobre el tema y manifestó su disposición de buscar soluciones, incluso como en una reunión anterior manifestó que tenía un plan para atender al problema a largo y corto plazo.



               
               


               

               
               

               
               
               
