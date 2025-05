Piden ayuda para menor que deambulaba sin ropa en Francisco I. Madero

La madrugada de este sábado 24 de mayo fue detectado un menor de edad, desnudo, deambulando por una de las arterias principales del municipio de Francisco I. Madero. Automovilistas que presenciaron el hecho llamaron a la Policía Municipal para que se hicieran cargo de él.

Testigos que, por obvias razones, pidieron el anonimato, manifestaron que fue entre las tres y tres y media de la mañana, que observaron al menor de aproximadamente ocho años de edad, que caminaba, más o menos, a la altura del puente a Jaboncillo, por el bulevar Luis Donaldo Colosio.

Relataron que, al circular por el citado bulevar, con dirección hacia la Unidad Deportiva, observaron que, el niño caminaba en medio de la carretera en sentido contrario, sin ninguna prenda de vestir y parecía que estaba muy desorientado, además movía insistentemente ambas manos.

Platicaron que, “ante la increíble escena” dudaron en primera instancia de su veracidad, por lo que no vieron necesario detener el automóvil. Sin embargo, al final decidieron retornar, tal como lo hicieron otras personas que iban en una camioneta; fue cuando decidieron hacer el reporte a la Dirección de Seguridad Pública.

Se dijo que, fueron al menos 10 personas las que atestiguaron el hecho, entre automovilistas y taxistas que se encuentran en la base que se localiza a un lado de la rotonda, donde entroncan los bulevares Madero y Luis Donaldo Colosio, incluso compartieron que una pareja que iba a bordo de una motocicleta observó a lo lejos a un sujeto, por lo que aceleró para tratar de alcanzarlo, ante la posibilidad de que pudo agredir física o sexualmente al menor, pero no lograron ubicarlo.

Relataron que, trataron varias veces de persuadir al menor para que se detuviera, pero reiteraron que no les prestaba atención y no se atrevieron a hacer nada más, ya que esperaban la llegada de la Policía Municipal, por lo que optaron por avanzar lentamente en sus vehículos para no perderlo de vista y, cuando el pequeño llegó a la altura del entroque, fue que arribó una patrulla y finalmente lo interceptaron y, acto seguido, uno de los agentes le puso su camisa y lo trasladaron a las instalaciones de la corporación.

Las personas compartieron que, incluso decidieron dirigirse al edificio de Seguridad Pública, ya que justamente está por el bulevar Luis Donaldo Colosio y permanecieron ahí por algunas horas, lapso en el que observaron que llegó un médico y una mujer, quienes manifestaron podría ser la representante de la Pronnif, pero finalmente optaron por retirarse sin saber cómo se encontraba el menor.