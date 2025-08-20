Piden antenas de telefonía en la carretera 30 para impulsar la Ruta del Desierto

La falta de antenas de telefonía celular en la carretera 30 disminuye el flujo vehicular y afecta directamente el desarrollo turístico, hotelero y comercial de la Ruta del Desierto de Coahuila, advirtió Armando de la Garza Gaytán, secretario general de la Asociación Mexicana de Hoteles y Hospedaje en Coahuila A.C.

El dirigente explicó que diversas aplicaciones de navegación recomiendan a los conductores viajar de Monclova a Torreón por Saltillo, y no por la carretera 30, debido a que ese tramo carece de conectividad telefónica y satelital. Señaló que esta situación no solo afecta la afluencia turística, sino también genera riesgos de seguridad para los viajeros.

“Básicamente lo hacen porque no tiene conexión de telefonía celular ni satelital. Recordemos que unos kilómetros más allá de Cuatro Ciénegas se tiene señal hasta llegar prácticamente a San Pedro”, señaló.

Riesgo para automovilistas y desventaja competitiva

De la Garza subrayó que la falta de cobertura limita el funcionamiento de plataformas que brindan información en tiempo real sobre accidentes, tránsito lento o condiciones de seguridad. En consecuencia, las aplicaciones priorizan rutas alternas que sí cuentan con conectividad.

Aseguró que este déficit de infraestructura también representa un riesgo para los automovilistas en caso de sufrir un percance, ya que la ausencia de señal impide solicitar auxilio de manera inmediata. “Imagina que te quedes en un accidente con lesionados ahí en el Mezquite; en lo que alguien pasa y avisa, puede ser demasiado tarde”, advirtió.

Llamado a autoridades locales y estatales

El representante del sector hotelero planteó que tanto el Gobierno del Estado como los municipios de San Pedro y Cuatro Ciénegas deberían gestionar la instalación de antenas intermedias, especialmente en la zona de Los Mezquites. Con ello se podrían cubrir de 30 a 40 kilómetros en ambos sentidos, alcanzando hasta 80 kilómetros de cobertura adicional.

“La conectividad satelital es tan importante como la infraestructura carretera. Antes era indispensable contar con una gasolinera intermedia; hoy lo es tener señal de teléfono”, recalcó De la Garza Gaytán.

Finalmente, subrayó que garantizar la comunicación en la carretera 30 no solo fortalecería la seguridad de los viajeros, sino que además incentivaría el turismo y las inversiones en la Ruta del Desierto.