Pide diputado frenar ‘importaciones desleales’ de vehículos de China

El diputado federal Marcelo Torres Cofiño presentó un Punto de Acuerdo para exigir al Gobierno Federal medidas urgentes que frenen, lo que consideró un descontrolado incremento de importaciones de vehículos provenientes de China, que ponen en riesgo miles de empleos en el sector automotriz.

Señaló que la industria automotriz mexicana está en riesgo de perder su lugar como potencia global si se sigue

dependiendo de autos chinos.

“El sector automotriz genera más de 1 millón de empleos directos y 3 millones indirectos. Cada auto

chino que entra sin regulación es un empleo mexicano que se pierde”, advirtió.

De acuerdo con cifras oficiales, en el primer cuatrimestre de 2025 México importó autos chinos por 2,050

millones de dólares, casi el 30% de las importaciones totales. En 2024, el déficit comercial automotriz

con China alcanzó 5,332 millones de dólares, mientras las exportaciones a ese país fueron apenas de 262 millones.

El exhorto plantea revisar aranceles y reglas de origen; establecer cuotas temporales a importaciones de autos chinos; homologar estándares de seguridad y emisiones; dar incentivos fiscales a empresas que aumenten contenido nacional y preserven empleos; diseñar una estrategia nacional de electromovilidad.

Manifestó que el exhorto es un llamado a todas las fuerzas políticas, pues consideró que se puede estar del lados de los trabajadores, o

del lado de las importaciones desleales.

“México no puede convertirse en un simple mercado de autos extranjeros: debemos defender nuestra

mano de obra y el futuro de millones de familias”, concluyó.