Petrificados

Donald Trump arremetió otra vez este 16 de julio contra el gobierno mexicano: "Los cárteles tienen una influencia enorme sobre México. Las autoridades están petrificadas, están petrificadas de presentarse en sus oficinas". Claudia Sheinbaum le respondió que no tiene miedo: "La valentía tiene que ver con defender tus principios".

Entiendo que la presidenta no tenga miedo, pero muchos funcionarios locales en Michoacán o Sinaloa sí tienen temor de ser la siguiente víctima. En los altos niveles del gobierno federal, hay más miedo a Trump que al crimen organizado.

Trump ha acusado al gobierno mexicano de estar dominado por el narcotráfico. Se espera que Ovidio Guzmán y "El Mayo" Zambada ofrezcan a los fiscales estadounidenses declaraciones que involucren a políticos nacionales. No importa si dicen la verdad, los testigos colaboradores dicen siempre lo que los fiscales quieren escuchar. Han declarado ya contra Genaro García Luna, el general Salvador Cienfuegos y Andrés Manuel López Obrador. "El Mayo" dijo que fue secuestrado en Sinaloa cuando se le citó a reunirse con el gobernador Rubén Rocha Moya.

Aunque los testigos no digan la verdad, los daños pueden ser devastadores. El Departamento del Tesoro provocó un daño reputacional brutal, sin presentar pruebas, a CIBanco, Intercam y Vector. Los aranceles de Trump a México, por supuestamente permitir el narcotráfico, están teniendo costos enormes para productores mexicanos y consumidores estadounidenses. La presidenta Sheinbaum interpuso una demanda por daño moral en México contra el abogado Jeffrey Lichtman de Ovidio, pero no se atreverá a demandar a Trump, que ha dicho fundamentalmente lo mismo, que su gobierno está involucrado con el narco.

¿Son reales los vínculos? No hay pruebas. López Obrador trató con deferencia a la madre del Chapo, pero eso no comprueba que haya sido cómplice. El gobierno de Sheinbaum ya no repite la idea de que los criminales deben ser tratados con abrazos y no balazos. El secretario de seguridad, Omar García Harfuch, presenta cada 15 días las cifras de sus éxitos. Ha reportado que el sexenio acumula 25,555 detenidos por delitos de alto impacto y el decomiso de 1,188 laboratorios más 188.2 toneladas de drogas. El pasado 27 de febrero 2025 México entregó a Estados Unidos a 29 presuntos narcotraficantes, los más peligrosos, pese a que estaba violando la ley mexicana. El propio Ovidio fue extraditado en 2023 por López Obrador.

¿Hay dudas? Sí. García Harfuch afirma, por ejemplo, que ha detenido a 25,555 por delitos de alto impacto desde octubre de 2024, pero ayer el INEGI reportó que en 2024 solo había 20,702 internos en los penales federales. ¿Dónde han metido a los nuevos 25,555?

La presidenta afirma que la única complicidad con el crimen organizado tuvo lugar en el sexenio de Felipe Calderón, quien supuestamente ayudó a García Luna a cometer crímenes. Soslayan que las únicas pruebas contra este fueron declaraciones de testigos colaboradores, los mismos que acusaron al general Cienfuegos y a López Obrador. La explicación se complica cuando Hernán Bermúdez Requena, el secretario de seguridad de Adán Augusto López en Tabasco, se fuga tras ser acusado de encabezar una organización criminal, La Barredora.

La reiterada explicación de que todo el crimen de México es culpa de Calderón se desmorona. Tiene sentido que la presidenta exija pruebas a Trump, pero ya no hay certeza de que el actual gobierno no tenga alianzas vergonzantes. Quizá por eso tantos políticos parecen petrificados.

TARIFAS UBER

Uber anunció que elevaría sus tarifas 7 por ciento, poco si se considera que sus costos están aumentando alrededor de 20 por ciento por la incorporación de los choferes al IMSS. Sin embargo, la Profeco y la Secretaría del Trabajo han amenazado a la empresa, olvidando que en México no hay, oficialmente, controles de precios.

