Pese a su abandono hace más de 35 años, Nelly emprende la búsqueda de su madre en redes sociales

Hace dos días, Ana Nelly Solís Hernández emprendió la búsqueda de su madre en redes sociales. Aunque de ella solo cuenta con su nombre, Francisca Hernández Alcocer, pues no hay una sola fotografía y los recursos son muy vagos y pocos. Aunque los abandonó, a ella y a su hermano Daniel cuando eran unos niños, desea conocerla y sobre todo saber conocer sus razones de su abandono.

Aunque en casa de su padre siempre estuvo prohibido hablar de ella, Ana Nelly se arriesgó y emprendió esa búsqueda posteando una fotografía de cuando era pequeña, así como el acta de nacimiento tanto de ella como la de su hermano, y de documentos del departamento de Servicio Sociales de los Estados Unidos, donde vivieron unos años y en donde constan las malas condiciones en las que vivían.

Ana Nelly Solís Hernández (EL SIGLO DE TORREÓN / ENRIQUE TERRAZAS)

Su publicación se ha compartido cientos de veces con la intención de ayudarla a dar con el paradero de su madre, quien tuviera sus orígenes en el Puerto de Acapulco, Guerrero.

Desde la intimidad de su hogar, Ana Nelly compartió que sus padres se conocieron en el circo, siendo Andrés, su padre, el presentador de los espectáculos que se ofrecían y su madre, Francisca, desde edecán hasta trapecista.

Es gracias a sus tías paternas que conoce un poco de su madre, pues de su padre ni su nombre se podría mencionar, pues despertaba de inmediato su enojo.

Ana Nelly cuenta que ella nació en la ciudad de Puebla durante las giras que hacía el circo, un 8 de septiembre de 1985, su hermano Daniel, el 28 de febrero de 1987 en la ciudad de Torreón, cuando decidieron regresar a la Comarca Lagunera de donde es originario de su padre.

De lo poco que podían preguntar tanto a su padre como a sus tías, pudieron conocer cómo fue que inició su relación, así como el que ella fue llamada Nelly por una compañera de trabajo del circo.

“Ellos querían que yo naciera en Guadalajara, porque la siguiente gira era para esa ciudad y se programaba con mi fecha de nacimiento, pero me adelanté un poco”, compartió.

Antes de que naciera su hermano, Nelly siempre estuvo con sus padres e incluso durante los shows, “me ponían en un cajón de bocina y dice mi papá que me tenía a un lado cuando estaba anunciando los shows”.

El primer abandono que tuvo no solo de su madre, sino también de su padre, fue a los pocos meses de nacer, pues para continuar con sus giras del circo, la encargaron con una tía paterna de nombre María, con quien vivió cerca de un año, “y que me veía como una hija”, recordó.

Tiempo después regresaron sus padres, y tiempo después su hermano nació.

“Por circunstancias de la vida o algo, fue cuando decide de irse llevándonos con ella. Le dijo a mi papá que regresaba porque nos iba a llevar al médico porque estábamos malos y que nos llevaría. Mi hermano tendría meses y yo casi dos años. Decide irse al Paso, Texas… no tengo idea si tenía familiares".

“Nuestra vida empezó diferente. De niña no entendía muchas cosas, pero con los años he ido comprendiendo lo que viví. Mi papá ha tenido problemas con sustancias desde siempre, y quiero pensar que por eso mi mamá decidió huir. Tal vez no pudo más. Pero allá, desafortunadamente, nos dejó con una familia que nos maltrató, física y emocionalmente. Fue tan grave, que una vecina denunció lo que vivíamos”, relató en su mensaje de búsqueda en redes sociales.