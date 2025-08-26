Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

Personal del Simas realiza trabajos de mantenimiento en ejido de San Pedro

MARY VÁZQUEZ

Con el propósito de garantizar un suministro de agua potable continuo y de calidad, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) realizó trabajos de mantenimiento en las líneas de conducción que abastecen al ejido San Salvador, del municipio de San Pedro.

Las acciones permitieron retirar obstrucciones en la red y restablecer el servicio de manera eficiente, beneficiando a las familias de esta comunidad.

Al respecto, el gerente del organismo operador de agua, Fernando Jiménez Garza, destacó que estas labores forman parte de un plan permanente de atención y mejoramiento de la infraestructura hidráulica.

“Estamos trabajando para que cada ejido y colonia de San Pedro cuente con un servicio confiable, pues el acceso al agua potable es una necesidad esencial que buscamos garantizar en todo momento”, señaló.



El funcionario aseguró que existe el compromiso de atender de manera oportuna las necesidades de la población, y de fortalecer la infraestructura de distribución en el municipio.




               
               


               

               
               

               
               
               
