Torreón IMSS Paseo Morelos Rally Coahuila 1000 Pemex Agua Saludable

Secretaría de Salud Coahuila

Personal de distintas unidades en Secretaría de Salud Coahuila denuncia retraso en pago de ahorro

Personal de distintas unidades en Secretaría de Salud Coahuila denuncia retraso en pago de ahorro

Personal de distintas unidades en Secretaría de Salud Coahuila denuncia retraso en pago de ahorro

ANGÉLICA SANDOVAL

Personal sanitario de La Laguna que labora en distintas unidades de la Secretaría de Salud del estado de Coahuila denunció públicamente retraso en el pago del Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (Fonac).

Trabajadores que se encuentran en la nómina federal y que prestan sus servicios en el Hospital General de Torreón, señalaron que tenían fecha de depósito el 5 de agosto pero que no fue así, además de que se han visto afectadas personas que pertenecen tanto a la Sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA); al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud (Sinaitsa) y también a quienes no se encuentran agremiados a ninguna organización.

“Aquí pelean que porque el inicio del ciclo es la segunda quincena de julio, ahí debe ser el primer descuento, el año pasado no se nos hizo luego luego a algunos trabajadores que somos los que estamos batallando ahorita. Nos hicieron ajuste en dos o tres quincenas y todo quedó normal, pero ahora que se hace la entrega, nos dicen en Saltillo que en México les comentaron que no debieron de haber hecho eso.

Porque si no te hacen el descuento la primera quincena, ya no te deben hacer ningún descuento y mucho menos de ajustes y debimos de haber entrado en el segundo ciclo; y que como ahora sí están hechos los descuentos, mal hechos pero están, pues dicen que sí se nos va a pagar pero que nos lo van a mandar en cheque hasta dentro de un mes”, narraron. Mencionaron que están inconformes dado que en el sector salud, hay muchas madres de familia que para este tiempo tiene que pagar las inscripciones y útiles escolares de sus hijos. Los afectados prefirieron no revelar su nombre por temor a represalias y detallaron que en el Catálogo de Conceptos de Percepciones y Deducciones, la aportación se especifica como 21. FA. Descuento al trabajador inscrito al Fonac.

Al respecto, el secretario general de la Sección 87, José Manuel Riveroll Duarte comentó que cada año se presentan algunas irregularidades respecto al desplazamiento de los pagos y que el pasado jueves 7 de agosto acudió al Recursos Humanos de la Secretaría de Salud del Estado con sede en Saltillo para revisar el tema. Dijo que en su organización sindical, hay alrededor de cinco personas afectadas y que la dependencia estatal se comprometió a revisar cada caso.


“Hay algunos que sufrieron cambios; por ejemplo , hay algunas gentes que cambiaron de ser nómina estatal a recurso federal y entonces ahí hay dos fondos de ahorro, el fondo estatal y el fondo federal. Cuando esos movimientos quedan a mitad de ciclo, cuando son los movimientos de personal, se suspende en el que se está participando, por ejemplo el estatal no puede ser incorporado al federal porque ya viene a mitad de ciclo.


Entonces esas personas van a cobrar la mitad de lo que fue el recurso del ahorro, cobran proporcional pero no pueden reingresar hasta ahora en el mes de julio porque se abre un nuevo ciclo del fondo federal, esto es totalmente administrativo”, explicó.


El líder sindical señaló que han estado haciendo trabajos de homologación con éxito con las autoridades estatales a fin de que las nóminas -estatal y federal-, tuvieran casi la misma percepción y que no se generaran diferencias notables.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Secretaría de Salud Coahuila

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Personal de distintas unidades en Secretaría de Salud Coahuila denuncia retraso en pago de ahorro


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405196

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx