Personal de Atención y Rehabilitación Animal San Pedro participa en brigada de Matamoros

MARY VÁZQUEZ

En respuesta a la solicitud del Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, el Gobierno Municipal de San Pedro se sumó a la "Macro Campaña de Vacunación Antirrábica, Desparasitación y Esterilización", realizada en aquella ciudad, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y cuidado de la salud animal en la región.

Para este esfuerzo acudió un equipo conformado por cinco médicos veterinarios, personal de apoyo, así como representantes del sector salud, entre ellos el secretario de Salud del Estado, Eliud Aguirre Vázquez, y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 6, Salvador Chavarría Vázquez.

La campaña tuvo como objetivo proteger a perros y gatos contra enfermedades, fomentar la tenencia responsable de mascotas y reforzar la salud pública, evitando riesgos a la población.

Se resaltó que a través de la Unidad de Atención y Rehabilitación Animal se realizan estas acciones conjuntas, refrendando el compromiso de colaborar de manera activa en iniciativas que promuevan el bien de las familias.


               
               


               

               
               

               
               
               
