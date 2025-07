Persiste inconformidad en Grupo Fox por incumplimiento en el pago del ahorro

La inconformidad en la base trabajadora de Grupo Fox en Castaños se intensificó este fin de semana, luego de que la empresa incumpliera, por segunda ocasión consecutiva, con el pago del Fondo de Ahorro correspondiente al periodo 2024-2025, una prestación laboral que debió entregarse el pasado viernes.

Desde la mañana del sábado, versiones no oficiales indicaron que algunos trabajadores decidieron suspender labores como medida de presión, en medio de un ambiente de molestia e incertidumbre. Sin embargo, ni la empresa ni el sindicato confirmaron la existencia de un paro formal. Obreros consultados señalaron que el domingo es su día de descanso y que el lunes regresarían a trabajar de manera normal, pero en espera de una solución inmediata por parte de la compañía.

Exigen fecha clara para el pago del fondo

El fondo de ahorro representa un ingreso adicional estimado entre 10 mil y 15 mil pesos por trabajador, cantidad que muchos habían destinado para gastos relacionados con el próximo regreso a clases, como útiles y uniformes escolares. La falta de una fecha precisa para la entrega del recurso ha generado incertidumbre entre las familias que dependen de este ingreso.

La noche del viernes, la empresa difundió un comunicado firmado por el presidente del Consejo de Administración, el ingeniero Fernando Pérez Cano, en el que reconoció que la situación económica actual y la falta de liquidez impidieron cumplir con la prestación en el tiempo acordado. A pesar de ello, en el documento no se ofreció una nueva fecha ni se propusieron alternativas de solución, lo que agravó el descontento entre los empleados.

Ambiente de incertidumbre en la planta

Durante el sábado, algunos obreros permanecieron en las áreas comunes de la planta como muestra simbólica de su molestia. Aunque no se reportaron afectaciones a la operación, la falta de una postura clara de parte del sindicato o de la dirección general generó especulación sobre posibles manifestaciones mayores en los próximos días.

Hasta el momento, la Secretaría del Trabajo no ha emitido posicionamiento alguno sobre el caso. Sin embargo, empleados señalaron que esperarán el inicio de la semana laboral para buscar una respuesta formal. En caso de no recibirla, no descartan emprender acciones colectivas para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales.

La empresa, ubicada en el municipio de Castaños, mantiene una plantilla de cientos de trabajadores distribuidos en distintas áreas de producción. El fondo de ahorro es una prestación contractual que forma parte de las condiciones generales de trabajo y su incumplimiento representa una violación directa al acuerdo entre la parte patronal y los trabajadores.