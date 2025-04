Periodistas y fotógrafos exigen justicia para Bere Giles y Miguel Hernández

Periodistas, fotógrafos y trabajadores del gremio se reunieron la tarde de este 6 de abril, en el Parque Bicentenario, para exigir mejores condiciones laborales tras el fallecimiento de Berenice Giles y Miguel Hernández, quienes perdieron la vida durante el primer día del Festival Axe Ceremonia, celebrado este fin de semana.

El sábado, una estructura de metal decorativa colapsó y cayó sobre las víctimas, quienes eran fotógrafos y trabajaban para el medio independiente "Mr. Indie", especializado en música alternativa y festivales.

"Berenice y Miguel no son una estadística. Todos nosotros, escritores, fotógrafos, tenemos la herramienta del cambio. Si no exigimos esas condiciones, nadie nos las va a dar. Si no señalamos a las empresas, a las promotoras, a los artistas, nadie lo hará", dijo una de las personas presentes al micrófono.