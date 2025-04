¿Quiénes eran Berenice y Miguel, los dos jóvenes que fallecieron en el AXE Festival Ceremonia 2025?

Este sábado, se llevó a cabo el primer día del Festival AXE Ceremonia, en el que se presentaron cantantes de talla mundial.

Durante el evento celebrado en Parque Bicentenario, alrededor de las 17:00 horas, una de las estructuras decorativas colapsó, golpeado y provocando la muerte de Berenice Giles y Miguel Hernández, quienes luego fueron identificados como fotógrafos colaboradores de un medio independiente llamado Mr. Indie.

Berenice Giles: la fotógrafa que inmortalizó la música a través de su lente

Berenice residía en la Ciudad de México y previamente había sido estudiante de Comunicación y Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, quienes ya lamentaron los sucesos ocurridos y mostraron sus condolencias a ambas familias.

Se especializó en fotografía y se dedicó a enfocarse en foto de concierto y retrato para artistas.

En su portafolio web, se describía a sí misma como apasionada de "capturar momentos inolvidables y detalles que transmitan la sensación de ver a tu artista o banda favorita en vivo".

Con fotos de la Rosalía, The Vaccines, Cigarettes After Sex, entre otros y habiendo asistido a festivales como Corona Capital, Vive Latino o Echoes Festival, se puede observar su trayectoria detrás del lente.

Miguel Hernández, un apasionado de la fotografía y el cine

Miguel también formó su educación universitaria en la FES Aragón, estudiando Comunicación y Periodismo.

Siendo apasionado de capturar momentos con su cámara y entrevistando plasmaba su ocupación en redes sociales propias así como en las de su trabajo.

Conciertos, festivales, e incluso sesiones de música más íntimos, fueron su especialidad, llevándolo a crear retratos de cantantes.

Aficionado al cine, también disfrutaba de compartir sus recientes filmes vistos en su propio perfil de letterboxd.

¿Cuál fue la reacción de la FES Aragón tras muerte de sus exalumnos?

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón (UNAM) envió condolencias a los familiares de Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, dos fotógrafos egresados de la institución que fallecieron durante la cobertura periodística del festival Axe Ceremonia en Parque Bicentenario, ayer por la tarde.

"Externamos nuestras más profundas condolencias a sus familiares, amigos y seres cercanos. El alto nivel ético, dedicación y responsabilidad fueron parte esencial de la labor profesional de ambos, quienes mostraron su compromiso social para informar veraz y oportunamente desde el lugar de los hechos, cumpliendo en todo momento los preceptos de la actividad periodística", dice el escrito.

Por su parte, la comunidad estudiantil convocó a un homenaje y colecta en apoyo a las familias de Berenice y Miguel, que se realizará el día lunes 7 de abril, a las 14:00 horas en la explanada frente al edificio A4, en las instalaciones de la Fes Aragón.

"Con gran tristeza, la carrera de Comunicación y Periodismo lamenta profundamente el fallecimiento de nuestros compañeros Berenice Giles y Miguel Hernández, quienes perdieron la vida trágicamente, víctimas de una negligencia por parte de la organización del festival "AXE CEREMONIA" ocurrido ayer en la alcaldía Miguel Hidalgo, mientras cumplían con su labor periodística", mencionó la comunidad.

Hizo un llamado a Mr. Indie, medio de comunicación independiente donde se desempeñaban como fotógrafos, así como a todos los medios y periodistas, para que no permitir que este acto pase inadvertido. Que sirva como un parteaguas para reflexionar sobre la profesión y la grave desvalorización que enfrenta, para recordar la importancia de defender la vida y el trabajo de quienes se dedican a informar.

"Su muerte no solo deja un vacío en nuestras aulas y redacciones; sino que hiere de forma indescriptible a sus familias, amigos y seres queridos. Berenice y Miguel no eran solo estudiantes; eran personas con sueños y esperanzas que llenaban sus vidas de significado. Cada vez que un colega pierde la vida en el ejercicio de nuestra profesión, no solo se apaga una voz valiosa en el periodismo, sino que se desvanecen las promesas y aspiraciones que llevaban consigo", indicó.

Exigen justicia y responsabilidad a las autoridades pertinentes: "No podemos permitir que sus nombres se desvanezcan ni que sus muertes sean olvidadas en la impunidad".