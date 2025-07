Una nueva amenaza a México lanzó el Gobierno de los Estados Unidos por medio del Departamento de Transporte al rechazar mudar los vuelos de Carga al Aeropuerto Felipe Ángeles. Una respuesta oportuna y certera del titular de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes enfrentó el cuestionamiento: "La reubicación de vuelos hacia el Aifa privilegia seguridad y eficiencia", se subraya sin embargo en la inconformidad, el incumplimiento en el Acuerdo Bilateral de Aviación filtros que se observan ajenos a la aceptación, se agregaron por parte del Gobierno Mexicano beneficios que se consideran importantes y que dejó el cambio, señalando algunos: A las Aerolíneas se les ofrece disponibilidad total, sus decisiones se traducen en beneficios diversos y tangibles, deben presentar sus itinerarios con permisos adicionales, además señala se invirtieron 8,000 millones de pesos frente a la reubicación y conservación de pistas y terminales. Si recurrimos un poco a la cronología de este escenario podemos ubicar el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, quien presentó el Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco como una de sus grandes obras que además solucionaría el problema de sobre carga del Aeropuerto Internacional y colocarían a nuestro país al nivel de aeropuertos como el de Beijing, cuyo costo reportado en su inicio fué de 2.7 billones de yuanes (3.65 billones de dólares), esta obra monumental fue construída en menos de 4 años participaron más de 50,000 trabajadores en una área de piso de 1.3 millones de metros cuadrados con una extensión real ampliada de 4 kilómetros de largo, lo que lo convirtió en el edificio más largo del mundo, se incluyó además un movedor de gente automático (APM) con movilidad de 80 kms por hora.

Otro de sus atractivos fueron sus 84 tiendas y más de 100 restaurantes, además se proyectó una pista para pilotos musulmanes con muy poca experiencia en aterrizajes, si bien nunca se consideró la posibilidad de igualar su infraestructura sÍ estuvo en la discusión de diversos grupos la posibilidad de integrar parte de este megaproyecto a la propuesta del Presidente Peña Nieto, el inicio de la obra producto del resultado de un concurso ganado por un Consorcio de Arquitectos finalmente despejó el camino de quienes presentaron el resultado final. Fue al inicio del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador que se canceló su construcción y se propuso el Felipe Ángeles como alternativa de solución, la cancelación generó una deuda que ha sido estimada en 470 mil millones se habló de un gasto acumulado al cierre de 2021 de 88,771 millones de pesos. La Presidenta Claudia Sheibaum explicó y justificó las razones del cambio al señalar que para aprovechar mejor la infraestructura ya existente, se ha especulado en su costo de 75,000 millones de pesos más gastos de operación de 5,324 millones, hay que considerar que durante el arranque del proyecto del NAIM con sede en Texcoco se recibieron respaldos como el de American Airlines que en voz de su Director en México expresaba estar de acuerdo con la decisión del Gobierno Mexicano porque evitaría la problemática de conexiones en terminales diferentes agregando además un incentivo para viajar

Esto nos demuestra que el tema no es reciente pero la amenaza sí y la reubicación de los vuelos de carga tiene explicaciones ya en el ámbito de los expertos así como las consecuencias para las aerolíneas. Pero esta nueva confrontación es un tema delicado en la relación México Estados Unidos, según aclara el Presidente Trump tiene su origen en que las autoridades mexicanas no permiten vuelos de escala afectando los intereses de las aerolíneas norteamericanas, sin bien no son las formas sigue impresionando la forma como controla y amenaza al Gobierno Mexicano y a otros líderes a nivel mundial, que difícil para la Presidenta reaccionar frente a la incertidumbre y tomar decisiones no como desearía si no como le imponen las circunstancias y que vulneran su percepción objetiva, esto considerando algunos parámetros que le informan o le sugieren sus colaboradores ¡qué lejos ha quedado el punto coincidente de la relación vecinos socios¡ hoy es una paradoja donde el diálogo, se convirtió en reclamo y la solución conjunta en amenaza, el Presidente Trump está frente a la responsabilidad histórica de las consecuencias de todas sus acciones, desenmascarar todo lo irracional es sin duda un paso que no se percibe como probable por lo menos hasta el término de su mandato. En relación a la postura de la actual Administración tienen que estar al frente los funcionarios con una relatoría convincente y de acuerdo con los problemas que siguen desafiando la capacidad de gobernar, de lo contrario se estanca la posibilidad de salir bien librados para el beneficio del pueblo de México vecinos y socios por el bien común tiene un parecido extraordinario al canto de las sirenas.