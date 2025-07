Mientras leía la nota que ha impactado a una gran cantidad de sectores en México, relacionada con la carta que el Presidente Trump envió a la Presidenta Claudia Sheibaum en relación al cobro del 30% de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a los Estados Unidos, traté de perfilar varios escenarios posibles y me enfrenté a un dilema: ¿cuáles productos, por cuánto tiempo? recordé las discusiones en la Facultad de Economía para formalizar predicciones en base al análisis y comportamiento de variables, cuando esta Ciencia nos mostraba los diferentes planos del saber a partir de modelos, sucesos y fenómenos previos.

Una nueva intervención comercial blindada por una serie de cambios no permiten precisión, la compilación de cifras no da tregua si no una ultrajante posibilidad de impactos basada en el azar "la fatalidad es la novedad" los desafíos de la relación México Estados Unidos pasa por una de las más difíciles etapas que desde luego apuntan a la relación bilateral, aún no terminamos de revisar el arancel del 17% que afecta a la exportación de tomate mexicano cuando se anuncian nuevas cifras, al respecto el Secretario de Economía Marcelo Ebrard afirmó que esta medida afectaría a los consumidores norteamericanos ya que dos de cada tres tomates se producen en México y se han ganado la preferencia por la calidad y no por medidas de comercio desleal y agregó que se buscará un acuerdo global que permita un escenario más favorable para ambos países.

Para una gran cantidad de medios de comunicación las nuevas cifras de Trump (30%) son mediáticas en el contenido de la carta que dirigió a la Presidenta incluye no hacer lo suficiente para el combate a los cárteles de la droga una declaración muy preocupante por el giro de afectación sin la posibilidad de certeza en una relación económica como ya está sucediendo en la agroindustria del tomate. Bajo estas circunstancias el Comercio Internacional está pasando por lo que muchos consideran las nuevas teorías de la realidad, algo que no sucedía desde la década de los noventa, cuando la reconversión ambiental que generó áreas de oportunidad de negocios creando nuevas instituciones, presiones, leyes y valores inéditos, el acuerdo de Kioto complicó el camino a una gran cantidad de empresas, situación que por cierto no aceptó el Presidente Trump en su pasado período al frente de la Casa Blanca.

La nueva amenaza en relación a los aranceles ya es una circunstancia que en México debe sentar las bases de cambios estratégicos de diseñar alternativas viables para el comercio exterior, es importante mencionar que una buena cantidad de empresarios lo han tomado con calma en forma positiva esperando una reacción en sentido contrario, sin embargo recurriendo a las teorías de Freud, existe más actuación personal que política y social.

No solo es el incremento de precios ó la disminución de la demanda está también el riesgo de la competitividad (Jenkins 2000) el significado de competitividad en el ámbito empresarial es por demás claro: Una empresa es competitiva si puede elaborar productos o servicios de calidad superior o de menor costo posible que la de sus competidores nacionales o internacionales competitividad es pues sinónimo de desempeño de los rendimientos de una empresa. Esto sugiere que los vínculos aranceles economía solo generan riesgo e incertidumbre sin embargo existe la posibilidad de la firma de un convenio que ya se sustenta en inestabilidad por los antecedentes de incumplimientos de seguridad, combate a los cárteles de la droga, violencia generalizada, no se menciona una ruta de colaboración, por lo tanto las repercusiones podrán ser aún mayores. Todo gobierno y sistema político requieren aparte de recursos un acervo de condiciones para planear sus políticas. Aun Lenin en la etapa de la planificación central consideraba que su plan quinquenal tenía como eje central la certeza ¿cuál será el siguiente paso del Gabinete Económico, quienes enfrentarán este paradigma laberíntico que debe enderezar el rumbo de empresas y consumidores en los años por venir y despejar el horizonte del Tratado de Libre Comercio?