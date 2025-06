La salida anticipada de la Cumbre Anual del G7 que convoca a los países más industrializados de occidente, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, realizada en las Montañas Rocallosas, sorprendió al mundo, no solo por la reacción inmediata del Presidente Trump si no por la desintegración de la Agenda como se tenía programada con varios líderes algunos en forma bilateral, o bien exponiendo al Presidente sus caminos de acuerdos y soluciones. Karoline Levitt, Secretaria de la Casa Blanca informó: "la jornada del Presidente Trump fue excelente, incluso firmó un importante acuerdo comercial con el Reino Unido, saldrá por la noche para atender las tensiones en el medio oriente."

El G7 fue creado por convocatoria de Francia en 1973, la Primera Cumbre tuvo lugar cerca de París en 1975 y participaron seis países sumándose luego Canadá en 1990 Rusia se sumó a las Reuniones Formando el G8, pero fue suspendida tras la anexión de Crimea, regresando al G7, la Agenda giró en torno a políticas económicas y financieras, Promoción de la Democracia, Derechos Humanos y la búsqueda de soluciones a los desafíos globales muy complejos como el cambio climático la seguridad y el desarrollo sustentable. La asistencia de la Presidenta de México Claudia Sheibaum, tenía dos objetivos desde mi punto de vista, el primero una Reunión con el Presidente Trump no se sabe si bilateral, que ya no fue posible y el segundo objetivo reunirse con varios líderes y aportar alternativas a los problemas que enfrentamos, si bien su cuidado debe ser extremo por los señalamientos que afectaron su imagen presidencial al señalarla a favor de las marchas por las deportaciones masivas a trabajadores mexicanos.

Es deseable que tenga éxito en sus gestiones hay más dudas que aciertos, aranceles, el tratado de libre comercio, empleo, inversiones seguridad para los inversionistas, el modelo de crecimiento ya dio señas de agotamiento, durante el sexenio del Presidente López Obrador se hizo crítica la situación del sector agrícola, dada la combinación de atraso y malas cosechas la violencia a cientos de productores el cobro indebido para el tránsito de sus productos

Es urgente una política económica sectorial con la participación de iniciativa privada, certeza y seguridad, políticas de apoyo a la pequeña y mediana empresa, no desistir de la confianza a la banca es la institución que puede estimular más proyectos de inversión desde luego tomando en cuenta la tasa de interés en el largo plazo.

Tal vez sería un éxito para la Presidenta Sheibaum lograr una definición estratégica en relación al Tratado de Libre Comercio, en estos estos puntos donde debe trabajar su equipo y darle mayor atención a la política del gasto público, monetaria, financiera y de comercio exterior.

Todo buen empresario estará de acuerdo en qur una costosa maquinaria pesada debe ser muy bien mantenida y que de tiempo en tiempo es necesario someterla a una cuidadosa revisión, oportunidad en que no estaría mal desarmarla y reemplazar ciertas partes. El símil es válido para las acciones de gobierno adoptadas en nuestro país en los últimos años, si bien el criterio seguido por las autoridades hacendarias no entra en ésta metáfora, al darnos a conocer el incremento de las cifras de recaudación tributaria considero que su objetivo no solo es recaudatorio, si no una dependencia eficaz para el desarrollo.

Para un Presidente como Trump es difícil saber sus reacciones y asegurar resultados, si pudieran rectificar por algunas horas muchos hombres que han tenido en sus manos la conducción de un país, desearían haber pensado mejor sus decisiones tomadas al amparo del poder, considerando que muchas de ellas terminaron por ejercer influencias exactamente contrarias a la intención o buena fé con la que fueron generadas, la paradoja es que la idea o el ordenamiento se transforma y es utilizada o aprovechada fuera del alcance de su creador, aun considerando que existieran intenciones positivas, se manifiestan resultados negativos, de ahí que quien tiene el poder por más que quiera no podría inclinar para sí mismo el fallo de la historia. Hegel quiso dejar a la humanidad la piedra angular del método científico, el edificio de su concepción idealista, fue reinterpretado por las izquierdas de su época en contraposición a la visión del autor, el propio Carlos Marx no fue entendido en sus reflexiones científicas cuando descubrió las leyes del capitalismo y transformó el rumbo de sus investigaciones. En el caso de Trump en las últimas manifestaciones en contra de las redadas se leía en las pancartas, no queremos un monarca tal vez la hipótesis estaba en la mente de los manifestantes: porque un pueblo se convierte en rey, el último eslabón de esta cadena no provocar violencia, el sendero más viable es que la esperanza de un cambio es mejor que la espera.