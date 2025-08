Pérdida de servicios ambientales por la tala de árboles en Torreón (I)

Todos hemos sido testigos de la indolencia y escaso criterio ecológico de parte de la administración Municipal actual en el caso de la sentencia de 97 árboles que se le atravesaron al sistema vial Independencia Abastos. Quienes han tratado de justificar ambientalmente esta flamante obra de concreto y varillas para automóviles, emplean una manifestación de Impacto ambiental a modo, que no ve más allá de una supuesta compensación, que incluye plantar de 5 o más árboles en otros sitios por cada uno de los 97 árboles que serán afectados.

Pero esto no es todo, porque el sitio donde ocurrirá la masacre arbórea, quedará simple y llanamente expuesto a una mayor contaminación no solamente del aire, también a la contaminación por un mayor ruido de los vehículos automotores que pasarán por ahí. Todos estos impactos los siguen mitigando sin chistar, calladamente los árboles sentenciados que aun prevalecen en el sitio.

Se debe decir que será mínimo el beneficio que tendrá la plantación de los árboles compensatorios (los 5 o más) en sitios como el Bosque Venustiano Carranza o en el Bosque urbano, el área verde por habitante, que, como sabemos es muy baja en Torreón, no se moverá, porque no se impacta la cobertura vegetal, sigue siendo la misma. Para compensar la pérdida, por lo menos se tendría que restablecer el arbolado en el mismo sitio, que por cierto, a estas alturas ya deberían tener una idea quienes pretenden ejecutar la sentencia.

Lo pongo más claro: la compensación real tendrá que considerar la pérdida de servicios ambientales in situ ¿cómo cuáles?

Propongo cuatro para reflexionar, los cuales son indicados en innumerables publicaciones científicas y de divulgación (incluyendo las de la ONU-Hábitat):

La pérdida de biodiversidad urbana, por la remoción de plantas y hábitats favorables para los animales.

Se pierde la capacidad de mitigación del cambio climático. Ya que un árbol maduro puede absorber hasta 150 kg de gases contaminantes por año, entre los cuales se encuentran los gases de efecto de invernadero y otros gases tóxicos. Los árboles absorben a través de sus hojas y corteza gases como el ozono, óxidos de Nitrógeno y Azufre y material particulado (PM10 y PM2.5 ). Estas últimas peligrosos contaminantes que predominan en nuestro aire, el que respiramos.

La pérdida de un importante filtro para los contaminantes urbanos como el polvo, humo y polen.

Perdemos también capacidad para enfriar nuestro medio ambiente, ya que la ubicación estratégica de los árboles ayuda a enfriar el aire entre 2 y 8 grados centígrados. Esto es fundamental para enfrentar las horrorosas olas de calor que serán cada vez más intensas.

Si sólo consideramos el segundo, para no exagerar, cuál es entonces la tarea para los que pretenden compensar: si son 97 árboles que se perderán y si cada árbol absorbe 150 kg de gases contaminantes y tóxicos por año, quiere decir que su tarea es compensar in situ 14,450 kg por año, esto es 14.45 toneladas de gases contaminantes por año. ¿Verdad que no es cualquier cosa?

Es importante mencionar que en los documentos del IMPLAN el Bulevar Independencia está consignado como un corredor verde, Lo cual hace ver a dicha obra, la del sistema vial Independencia-Abastos, como resultado de la improvisación más que de la Planeación.

Una consideración final: Quienes dirigen el arrollador crecimiento de la ciudad ahora mismo y en un futuro inmediato, tendrán que preguntarse antes de cualquier idea o actividad lo que significará para el ambiente o más específicamente para el clima, esto es una necesidad no un requisito burocrático.