PEQUEÑAS ESPECIES

UNA MASCOTA ES PARA TODA LA VIDA

USTED es propietario de un animal de compañía y como tal, RESPONSABLE de su vida y de sus actos.

USTED aceptó esta responsabilidad el día que VOLUNTARIAMENTE decidió recibirlo.

NADIE en aquél momento le obligó a tomar esta determinación. Ahora disposiciones y conceptos sociales y humanitarios le exigen una actitud correcta y un comportamiento coherente para con él, PORQUE...

UN ANIMAL NO ES UN JUGUETE, ni un remedio para combatir nuestro propio aburrimiento, es algo más, ES UNA VIDA QUE DEPENDE DE USTED, capaz de sentir hambre, frío, dolor y tristeza.

UN ANIMAL precisa de libertad de movimiento. No puede permanecer atado o encerrado indefinidamente.

UN ANIMAL no es un objeto, es un ser vivo con necesidades y exigencias. Tiene derecho, por tanto, a una vida digna (cobijo, alimentación, vacunas, atención y afecto), o en su defecto, a una muerte "humanitaria".

UN ANIMAL POR EL QUE SE PERDIÓ EL INTERÉS, POR SER LA CONSECUENCIA DE UNA DECISIÓN EQUIVOCADA Y POCO MEDITADA, Y AL QUE NO SE CUIDA COMO DEBIERA, ES UNA ACUSACIÓN SERIA Y CONTINUA PARA SU DUEÑO.

UN ANIMAL NO DEBE SER ABANDONADO JAMÁS. Ello constituye un grave delito contra la salud pública y está sancionado enérgicamente por nuestra sociedad.

UN ANIMAL ABANDONADO puede ser capturado por la perrera, donde será sacrificado en algunos días si nadie lo reclama; puede acabar atropellado, muerto o malherido; sucumbir en manos desequilibradas (ahorcado, quemado, etc.); ser utilizado para experimentación. El destino en la calle es incierto y con altísimas posibilidades de ser terrible.

Por todo ello, si usted se viera en la necesidad de desprenderse de un animal, QUEDA OBLIGADO LEGALMENTE a buscarle un nuevo hogar, y en caso de no encontrarlo debe recurrir a las asociaciones protectoras de animales, las cuales lo asesorarán a solucionar "su problema".