PEQUEÑAS ESPECIES

LOS PERROS Y SUS DUEÑOS

Los propietarios de perros de trabajo. Akita, Malamute de Alaska, Husky Siberiano, Mastín, Doberman, Rottweiler, Dogo de Burdeos, San Bernardo, Fila Brasileño, etc. Son desconfiados, con carácter, bien centrados, no muy amistosos, saben proteger su terreno, no complacientes, dedicados, algo interesados, comprensivos, les gusta disfrutar la vida, muy apasionados, románticos, idealistas, morbosos, dominantes, detallistas, divertidos, celosos y rencorosos.

Los propietarios de perros rastreadores. Bloodhound, Azul de Gascuña, Foxhound, Dogo Argentino, Norwegian Elkhound, Sabueso de Hannover, Basset Hound, Beagle, Teckel, Basenji, etc. Son metiches, activos, poco sociales, tercos, intelectuales, constantes, explosivos, despiertos, entusiastas, ambiciosos, sensitivos y progresistas.

Los propietarios de perros de cacería. Pointer Inglés, Pointer Alemán, Setter Gordon, Cobrador de Labrador, Cocker Spaniel, Springer Spaniel, Weimaraner, etc. Son seguros de sí mismos, gustan disfrutar de la naturaleza, son independientes, instintivamente regresan al inicio de la vida, son amistosos, políticos, dominantes, impositivos, despiertan pasiones, son inquietos, tolerantes, les gusta sentirse libres, llevarse bien con casi todo el mundo, son tan fuera de lo común que ablandan el corazón, son creativos y enigmáticos.

Los propietarios de perros de pastoreo. Pastor Alemán, Pastor Belga, Pastor de Pirineos, Antiguo Pastor Inglés, Bouvier de Flandes, Welsh Corgi, Collie, Pastor Australiano, etc. Son activos, altaneros, seguros de sí mismos, leales, responsables, divertidos, sencillos, creen siempre tener la razón, muy apasionados, les gusta compartir, son serios, fríos, pero emocionalmente bien situados, firmes en sus decisiones, y tienen sentimientos de intuición.

Los propietarios de terriers. Airedale Terrier, Border Terrier, Fox Terrier, Norfolk Terrier, Staffordshire Terrier, Bull Terrier, Welsh Terrier, Terrier Escocés, etc. Son inconformes, alegones, se creen grandes, tienen chispa, muy inquietos, con carácter fuerte pero agradables, muy amigables, sumamente desconfiados, impacientes, tercos, agresivos, muy despiertos, desarrollan interés, son entusiastas y con gran personalidad, firmes en sus decisiones, de pocas palabras y bondadosos, pero en algunos casos son impulsivos.

Los propietarios de lebreles. Afgano, Saluki, Galgo, Whippet, Lobero Irlandés, Podenco, Borzoi, Sloughi, etc. Son creídos, inseguros, falta algo en su personalidad y quieren llamar la atención por medio del perro, en su interior desean escapar de la realidad, anhelan ser independientes, gustan de la libertad, son preocupones, enigmáticos, de buen corazón, nerviosos y espléndidos. Pueden compartir fácilmente.

Los propietarios de perros miniatura. Maltés, Shih Tzu, Lhasa Apso, Pekinés, Schnauzer, Boston Terrier, Bulldog Francés, Pug, Chihuahuense, Cavalier King Charles Spaniel, Pomerania, Poodle, Yorkshire Terrier, Bichón Frisé, Pinscher Miniatura, etc. Se sienten incomprendidos, son cariñosos, desean proteger porque en su interior desean ser protegidos, les gusta apapachar, tienen necesidad de poseer, son muy sentimentales, apasionados, por lo general viven en la fantasía, son muy desconfiados, posesivos, pero a la vez románticos, siempre creen tener la razón, son caprichosos, neuróticos y por último coquetos.

pequeñ[email protected].