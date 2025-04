PEQUEÑAS ESPECIES

TOROS DE VETERINARIA UJED "CAMPEONES" 50 ANIVERSARIO

Una de las actividades que realicé con mayor satisfacción durante la adolescencia, fue jugar fútbol americano por una década de mi vida estudiantil. Independientemente de una disciplina física, fue una gran formación de valores: entrenar a diario, jugar con honestidad, respetar al contrario, jamás doblegarse hasta obtener la victoria, ser buen estudiante, buen hijo y llevar una vida sana. Esas fueron las bases de nuestra formación, con lo que hemos actuado en el transcurso de la vida los jugadores de ese glorioso equipo ganador "TOROS LOCOS DE VETERINARIA". Darse por vencidos, jamás existió en el vocabulario de aquellos jóvenes que defendieron los colores del equipo de sus amores. Pero lo más importante y valioso de aquellas inolvidables vivencias, fue la amistad que aún perdura entre los integrantes de aquel equipo que entregaba todo al defender nuestra sagrada alma máter, "ESCUELA DE VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO". Que con gran orgullo celebra este 3 de mayo el sexagésimo aniversario de su fundación en el año de 1965. Por todo lo anterior hago extensivo el reconocimiento del Quincuagésimo aniversario de haber logrado el Campeonato de la liga intermedia de futbol americano, Durango y Laguna Dgo., Donde cada jugador fue indispensable para conseguir esas gloriosas victorias, a los exalumnos, familiares, maestros, directivos, trabajadores, amigos presentes, y a los que se han adelantado, decirles con certeza, que todos, absolutamente todos fueron fundamentales para salir victoriosos en esos juegos épicos de gran rivalidad, y logrado ser Campeones en el año de 1975. Agradecer a los entrenadores por su gran dedicación al futbol sin haber recibido paga alguna, así como a nuestros compañeros y especialmente a nuestro capitán, HUGO VILLARREAL JIMÉNEZ, por la pasión y formación del equipo a base de sacrificios y odiseas, que hicieron posible el nacimiento de nuestro equipo en el año de 1973. Aún persisten aquellos mágicos momentos cuando realizábamos esas hazañas a base de "riñones" de no permitir la derrota, no solo se trataba de simples jugadas, era creer en nosotros mismos y volver a levantarse al venir de atrás. Recuerdo aquel juego donde íbamos abajo en el marcador a segundos de finalizar el juego, me decía el "Cabezón" en el "Huddle" (reunión para acordar la siguiente jugada), Pancho, solo abre un pequeño hueco en la línea para pasar un segundo y te juro llevar el balón hasta las diagonales, le contesté, "No será un hueco, te voy a abrir una carretera", el corredor cumplió lo que dijo y ganamos, desde entonces fui; Pancho "carreteras" Núñez. Naciendo aquel grito de victoria al finalizar los juegos y dando luz a una histórica tradición. ¡¡ÚTERO VAGINA Y GLÁNDULA MAMARIA…! ¡ARRIBA VETERINARIA!!

Pasaron los años y los integrantes de aquel equipo campeón se convirtieron; En Exitosos Profesionistas, Buenos Padres y Excelentes Abuelos; "Tónchon, Tigre, Piteco, Cabezón, Mike, Conejo, Chihuahua, Culiche, Marro, Santy, Negro, Ranchero, Tito, Perro, Mula, Pollo, Enriquito, Cantú, Gordo, Rica, Pedro, Catoche, Mony, Araña, Gato, Gaby, Pelón, Coneja, Becerro, Lalo, Sergio, Mao, Chino, Robert, Indio, Guante, Mario, Mustang, Zarco, Garly, Matías, Jugos, Castillo, Vitaminas, Bucles, Zurdo, Ito, Zacatecas y Pancho Carreteras"