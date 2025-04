PEQUEÑAS ESPECIES

DE CACHORRO A GUARDIÁN

"Rocky" es la mascota de una familia que recién se había mudado a nuestra ciudad, se trataba de un cachorro Boxer de seis meses de edad con una excelente calidad genética, de manto café y sus cuatro patas blancas como si calzara tobilleras, con una gran mancha blanca en el pecho, se trataba de un perro de lo más inquieto y agradable, le gustaba olfatear todo lo que estuviera a su paso y era excesivamente cariñoso con todo el que le manifestara aprecio.

La familia de "Rocky", un matrimonio joven con dos niños de siete y ocho años de edad, el señor tenía que viajar constantemente por cuestiones de trabajo, así que la esposa era la que llevaba a la clínica al perro para vacunas y cuidados, lo cual se manifestaba cada vez más difícil debido a que se había transformado en un imponente ejemplar, bello de líneas y dotado de una gran fuerza, pero el temperamento de cachorro no había desaparecido. Un día llegó la señora a la clínica con el Boxer, se encontraba desesperada, continuaba comportándose como un cachorro, seguía cavando pozos en el jardín, tiraba la ropa del tendedero, con sus patas ensuciaba el uniforme a los niños cuando se dirigían a la escuela, no lo hacía con agresividad, todo lo contrario, le daba gusto ver a sus amos y demostraba su afecto de esa manera, la señora había pensado regalar al perro como último recurso y decía muy consternada; Es la adoración de mi esposo y de mis hijos, pero hago doble limpieza del jardín y de lavado de ropa, lo regaño en voz alta, y es entonces cuando me desarma con su noble mirada, agacha las orejas y mete su pequeño rabo entre las patas, y termino por suspender el castigo, entendiendo él perfectamente mi enojo, es mi única compañía durante el día, ya que los niños van a la escuela y mi marido viaja constantemente. La historia se repitió en más de tres ocasiones, la escuchaba con atención sin intervenir, hasta que un día la noté decidida en regalar a "Rocky", fue cuando traté de justificar a mi paciente por primera vez, le dije que se trataba todavía de un cachorro, apenas cumpliría un año, con el tiempo maduraría y, por lo tanto, su carácter iba a cambiar, estaba lleno de dinamismo y necesitaba "quemar" esa energía acumulada, le sugerí el entrenamiento de un profesional. Sentí que mis palabras no fueron muy convincentes, la señora se fue muy consternada, pues realmente quería a su perro y será un golpe muy duro deshacerse de él.

Pasó un mes, aproximadamente, y un día llegó a la clínica sin la compañía de su mascota. Inmediatamente, imaginé lo peor, ya que siempre lo había llevado consigo. Sentí tristeza por mi paciente, había sido un perro muy noble y cariñoso. Al saludar a la señora, ella sonreía como pocas veces lo había hecho, y sin más preámbulos le pregunté por "Rocky". Noté que esperaba mi pregunta, contestó con gran alegría: jamás me voy a deshacer de mi querido perro. De nuevo vi esa expresión en su rostro, deseando continuar con las preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Qué le hizo cambiar de idea? Me dijo; Antenoche escuché ladrar al perro como nunca lo había hecho, al asomarme a la ventana del jardín, vi como "Rocky" perseguía a dos individuos que se habían metido a la casa, al principio estaba muy asustada y nerviosa sin saber qué hacer, pues mi esposo no estaba en casa, solamente me dirigí a la recámara de mis hijos y me encerré con ellos, observaba cómo esos tipos querían saltar la barda desesperados para salir, "Rocky" alcanzó a morder la pierna de uno de ellos con un gran salto sin soltarlo del pantalón, jamás había visto a mi perro tan agresivo y exaltado, me di cuenta de que realmente quería agredir al tipejo que se había metido a la casa, este trataba de golpear al perro con el pie que le quedaba libre para que lo soltara, hasta que logró escapar cuando se rompió el pantalón, toda la noche "Rocky" se la pasó inquieto dando vueltas por el jardín como un celoso guardián.

Doctor, amo a mi perro, y jamás me voy a deshacer de él… Gracias por su consejo.

[email protected].