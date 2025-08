Pepillo Origel reclama su lugar en el aniversario 27 del programa Hoy

Durante la celebración por el 27° aniversario del programa Hoy, Juan José “Pepillo” Origel hizo pública su inconformidad por haber sido excluido tanto de la transmisión como de las menciones conmemorativas. El periodista de espectáculos utilizó sus redes sociales para recordar que él también formó parte del matutino durante más de tres años, y aprovechó para compartir la razón por la cual decidió abandonar el proyecto.

En su cuenta de Instagram, Pepillo escribió:

“Aunque no me pelaron en el 27 aniversario del @programahoy, también estuve más de tres años bajo la producción de la mera mera @carlaestradawest, que no saben el trabajo que me costaron las levantadas temprano”.