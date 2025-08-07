'Pemex es un barril sin fondo': Marcelo Torres critica el plan de rescate de Claudia Sheinbaum

El diputado federal Marcelo Torres Cofiño lanzó una crítica al plan de rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al calificarlo como “alarmista” e insuficiente frente a la crisis financiera que enfrenta la empresa estatal.

“Pemex es una empresa que está absolutamente quebrada”, declaró Torres, quien acusó al gobierno de recurrir a un endeudamiento que no resuelve los pasivos más urgentes.

“Es una empresa que no produce lo suficiente, que no extrae lo suficiente y sobre todo que tiene robos”Según el legislador, la deuda de Pemex con proveedores asciende a 22 mil millones de dólares, mientras que el crédito anunciado por el gobierno solo es de 12 mil millones de dólares.

“Ni siquiera va a alcanzar a cubrir poco más de la mitad a proveedores”.

El panista hizo hincapié en el crecimiento exponencial de la deuda con proveedores, al señalar que en 2012 era de 86 mil millones de pesos, mientras que en 2024 asciende a 420 mil millones, es decir, cinco veces más.

En cuanto a pérdidas, mencionó que en 2012 hubo una ganancia marginal de 1,400 millones de pesos, pero en 2024 se registra una pérdida de 620 mil millones de pesos. Además, apuntó que solo en el primer trimestre de 2025 Pemex tuvo una pérdida neta de 43 mil millones de pesos, contrastando con una ganancia de 4,700 millones en el mismo periodo anterior.

Torres también señaló que el 87% de los combustibles que se consumen en México son importados, cuando en 2012 la cifra era del 51%. “Pemex no está invirtiendo en tecnología, es ineficiente”, dijo, y añadió que la corrupción y el robo de combustible siguen siendo un lastre.

Torres Cofiño advirtió que el robo de combustibles continúa siendo un golpe devastador para las finanzas de Pemex y del país.

“Tan solo en 2024, se registró un robo de combustibes superior a los 20 mil millones de pesos”, afirmó. En el primer trimestre de 2025, la pérdida fue de 13 mil 122 millones de pesos, y en el segundo trimestre, de 7 mil 650 millones.

“No hablo del huachicol fiscal, hablo de robo directo a ductos, a plena luz”, subrayó. Además, entre 2019 y 2024, el monto total robado alcanzó los 75 mil 700 millones de pesos, cifras que calificó como “terribles” y que, insistió, provienen de datos oficiales del propio Gobierno.

Denunció una complicidad institucional en este delito. “Hay una complicidad de funcionarios de Pemex, del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, de todas las autoridades que intervienen en la operación de Pemex”. Afirmó que existe tecnología desde hace años para detectar las fugas y robos, pero no se utiliza. “El Gobierno se está robando al mismo Gobierno”, sentenció.

El diputado también advirtió que el rescate a Pemex está drenando recursos que deberían destinarse a otras áreas prioritarias para el país.

“En la medida en que distraigas más presupuesto para tapar los hoyos de Pemex, estás quitando dinero para medicinas, hospitales, infraestructura educativa, carreteras”, reclamó. Señaló que la estatal petrolera se ha convertido en un “barril sin fondo” y que seguir inyectando dinero sin exigir eficiencia ni resultados compromete seriamente el Presupuesto de Egresos de la Federación.

“Estamos desaprovechando el talento, los recursos naturales y la capacidad del país por sostener una empresa ineficiente y quebrada”, sentenció.

Advirtió que el rescate no será más que “una aspirina para una persona en etapa terminal con cáncer”, pues no hay inversión productiva, solo pagos de deuda, lo cual impactará directamente en el presupuesto federal.