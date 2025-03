Paz en Ucrania: Justicia o Sumisión

El destino de Ucrania se encuentra en una encrucijada que trasciende sus propias fronteras. No sólo se juega la soberanía de un país asediado por el imperialismo ruso, sino el futuro del orden internacional basado en normas. El mundo libre enfrenta una prueba de fuego: la respuesta que demos, determinará si mañana otras democracias, desde el Báltico hasta Taiwán, podrán resistir las embestidas del autoritarismo.

En Beijing observan con atención cada vacilación de Occidente ante Moscú. Un acuerdo de paz apresurado que implique concesiones a Rusia reforzaría la percepción de que la agresión da frutos. La mejor forma de evitar una guerra en Asia, es asegurarse de que Rusia pague un alto precio por lo iniciado en Europa. Ucrania necesita un acuerdo de paz, pero no impuesto por el chantaje militar ruso o basado en concesiones que debiliten su soberanía.

Resultan inquietantes las declaraciones de Donald Trump. Afirmar que Ucrania "debió haber evitado esta guerra" y que "podría haber hecho un trato" ignora el que: Rusia cruzó la frontera en 2022, como lo hizo en 2014 con la anexión ilegal de Crimea. Fue Putin quien decidió invadir, no Ucrania. El encuentro en Riad entre funcionarios estadounidenses y rusos, sin presencia de Kiev, refuerza la idea de que se está priorizando la estabilidad geopolítica sobre la justicia.

Además, la idea de que Ucrania debe "pagar" por la ayuda recibida con sus propios recursos naturales es una afrenta a los principios de solidaridad democrática internacional. Exigir a una nación devastada por la guerra que entregue minerales estratégicos a cambio de apoyo militar es, en la práctica, un neocolonialismo disfrazado de pragmatismo.

Europa debe asumir un liderazgo que hasta ahora ha dudado en ejercer. Aunque algunos líderes europeos se han mostrado sorprendidos por quedar fuera de las negociaciones de paz, lo cierto es que su inacción contribuyó a esta situación. ¿Por qué esperaron tres años sin un plan concreto conjunto? ¿Era necesario el regreso de Trump para despertar?

Es imperativo que Europa fortalezca la producción de armamento defensivo para Kiev, financie el desarrollo de drones, entregue sistemas de defensa aérea y mantenga suministro de artillería pesada. Reino Unido y Francia se han comprometido en enviar hasta 30 mil soldados tras la firma de un eventual acuerdo de paz.

Recientemente recorrí los territorios ucranianos liberados. Lo que vi y escuché me confirmó que esta no es sólo una guerra por la integridad territorial de Ucrania, sino una batalla por la democracia. Hablé con soldados que jamás habían empuñado un arma, pero se defienden con una convicción que sólo se entiende cuando la libertad está en juego. Conocí adolescentes que, tras haber sido secuestrados y llevados a Rusia, fueron sometidos a un proceso brutal de rusificación, obligados a olvidar su lengua y su cultura. Conversé con desplazados de Crimea que han visto su hogar convertido en una base militar y su historia reescrita por un ocupante que busca borrar su identidad. Lo que ocurre en Ucrania es un eco del pasado imperialista de Rusia, un patrón que ha perdurado desde el siglo XVIII hasta hoy. No podemos permitir que la fatiga geopolítica o los cálculos electorales definan la respuesta de Occidente. Ucrania ha demostrado un coraje extraordinario, pero necesita más que admiración: necesita apoyo firme, duradero y decidido.

Europa debe asumir el papel que le corresponde y dejar de esperar instrucciones. La OTAN y la UE tienen medios para garantizar que Ucrania tenga las herramientas para ganar esta guerra. EU debe entender que ceder ante Putin no traerá estabilidad, sino invitará a otros autócratas a seguir su ejemplo. Benjamin Franklin advirtió hace más de dos siglos: "Aquellos que sacrifican la libertad por seguridad no merecen tener ninguna de las dos". No podemos permitir que búsqueda de una falsa sensación de estabilidad nos lleve a traicionar principios fundamentales. Ucrania lucha por su libertad, también por la nuestra.