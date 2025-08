Paulo Galván: el artista que busca rescatar muros en Gómez Palacio a través del arte | FOTOS

El barrio se ha pintado de colores. Trazos en las paredes acentúan el tráfico sobre la calle Escobedo de la colonia Santa Rosa, en Gómez Palacio.

Como en una galería al aire libre, figuras de flora y fauna endémicas del desierto conviven con símbolos wixárikas como el peyote o el venado azul y otros motivos prehispánicos. Es la cosmovisión propuesta por el artista Paulo Galván, quien, junto a otros integrantes del colectivo TSO, se ha propuesto rescatar muros a través del arte.

Las obras de Paulo Galván se distinguen por el empleo de líneas coloridas que, desde su perspectiva, representan el fluir y el movimiento constante de la existencia. Otro elemento esencial es la naturaleza, a quien considera infinita, pues abarca mucho más allá de dónde puede llegar la mirada. Finalmente, está su apreciación del universo, el uso de los astros que son contrapunto ante los paisajes del desierto.

“Siempre me ha gustado lo visual. Yo creo que eso se lleva en la sangre. Somos multidisciplinarios, hacemos un poquito de todo, pero la pintura es la que más me mueve y la que más me gusta”.