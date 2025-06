Pasión por el teatro musical

Con gran entusiasmo y talento, alumnas y alumnos de secundaria del Tecnológico de Monterrey, Campus Laguna, protagonizaron la puesta en escena del clásico musical Grease. La presentación, que reunió a familiares, amistades y miembros de la comunidad académica, fue el resultado de meses de preparación y trabajo en equipo.

A través de coloridos vestuarios, números musicales llenos de energía y actuaciones carismáticas, los jóvenes transportaron al público a la década de los cincuenta, reviviendo una historia que ha conquistado generaciones. Canciones como Summer Nights y You're the One That I Want fueron coreadas y aplaudidas por los asistentes, que se contagiaron de la alegría y el ritmo del espectáculo.

La obra fue también una muestra del compromiso del campus con una formación integral, donde el arte y la creatividad tienen un papel destacado. Para muchos de los estudiantes, fue su primer acercamiento al teatro musical, lo que representó no sólo un reto escénico, sino una experiencia formativa inolvidable.

Sin duda, Grease dejó huella entre quienes participaron y presenciaron esta función, celebrando el talento joven que se abre paso con fuerza y estilo.