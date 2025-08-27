Hace unos días, se llevó a cabo la plática “Ferrocarril en La Laguna: Factores, personas y decisiones”, impartida por el ingeniero Alejandro Ahumada Rodríguez, en el Auditorio Claret de la Parroquia del Inmaculado Corazón de María. El evento, organizado por la IBERO Torreón y el Archivo Histórico Juan Agustín de Espinoza S.J., atrajo a una audiencia interesada en conocer más sobre el impacto del ferrocarril en el desarrollo histórico de la Comarca Lagunera.

La charla fue un recordatorio de la profunda conexión que existe entre el pasado ferroviario y la identidad actual de La Laguna.

Elva González y Alberto López.