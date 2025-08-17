Partido Nuevas Ideas instala comités locales

El presidente del comité estatal del recién creado partido estatal Nuevas Ideas, Óscar Alberto Cano Jiménez, encabezó la toma de protesta de las dirigencias municipales en Monclova y Frontera, con miras al proceso electoral 2026.

Cano Jiménez explicó que los nuevos comités quedaron integrados por Mario de Luna en Frontera y Mundo Maya en Monclova, quienes tendrán la responsabilidad de fortalecer la estructura partidista en la región centro.

Detalló que la instalación de estos órganos de dirección forma parte de un recorrido estatal que ya alcanzó La Laguna, donde recientemente se tomó protesta en Matamoros, Madero, San Pedro y Torreón.

“Estamos presentando comités en todo lo largo y ancho del estado, es un partido recién creado, pero ya con registro legal como cualquier otro instituto”, puntualizó.

El dirigente estatal mencionó que el trabajo partidista se realiza con 10 meses de anticipación, buscando no llegar tarde a la contienda electoral, por lo que priorizan la organización territorial.

Presencia en municipios y obligación de alianzas

Cano Jiménez destacó que actualmente Nuevas Ideas cuenta con presencia en 18 a 19 municipios de Coahuila, entre ellos Arteaga, Ramos Arizpe, Saltillo, Monclova, Frontera, Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz.

También mencionó Nava, Zaragoza, Allende, Piedras Negras, Jiménez y Juárez, en la zona norte, como parte de los avances en la conformación de estructuras partidistas. “Queremos terminar el año bien armados”, señaló.

Respecto a la estrategia electoral, aclaró que por disposición legal deberán participar en alianza en su primera elección, lo cual implica nombrar candidatos en los 16 distritos locales del estado.

“Nos marca la ley que la primera elección debe ser en alianza, pero estamos trabajando en los distritos y tendremos presencia en todos ellos”, expresó.

Rumbo al proceso electoral 2026

El líder estatal subrayó que la prioridad es presentar propuestas propias y consolidar una base militante fuerte, sin depender únicamente de coaliciones, de cara al proceso electoral venidero.

Cano Jiménez aseguró que las actividades continuarán en diversas regiones para cubrir los distritos restantes. “Muy pronto van a escuchar nuestras propuestas, estamos listos para competir”, concluyó.