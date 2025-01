Parras de la Fuente sorprende con temperaturas inusuales en plena tormenta invernal

Temperaturas de hasta 23 grados se han registrado en ejidos de Parras de la Fuente, en plena segunda tormenta invernal tras el paso del frente frío número 21.

Según indicó Juan Manuel Parra, director de Protección Civil y Cuerpo de Bomberos de Parras de la Fuente, mencionó que la mínima temperatura que se ha registrado al amanecer son cuatro grados centígrados, situación muy diferente a la que se ya se presentó en ejidos del propio Pueblo Mágico.

Añadió que se pensaría que en los ejidos la temperatura es más fría pero no es así, incluso fue más alta que en la propia ciudad con cuatro o cinco grados de diferencia.

“En un ejido ayer subimos a 23 grados, y en general en el municipio al menos durante la mañana del miércoles se registró una temperatura de ocho grados”, resaltó.

En la actualidad, dijo que lo que prevalece es la corriente a chorro que hay en puerta con la segunda tormenta invernal, con algo de humedad, y la corriente a chorro polar que también, como se ha pronosticado, hay algo de ambiente frío, principalmente el viento.

“Pero seguimos a ocho grados tras el paso del frente frío 21, entonces todavía hay alguna parte donde se podrían presentar chubascos”, indicó.

Asimismo, comentó que en cuestión de personas en situación de calle no hay Parras, sin embargo en ocasiones hay dos o tres personas ya ubicadas que suelen vagar por las calles pero tienen familia, y cuando van a sus casas no hay nadie o no les abren, son a las que ocasionalmente han ayudado con el traslado a un albergue para que pasen la noche.