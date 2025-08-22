Deportes Algodoneros del Unión Laguna Junior Asunción 2025 Lucha libre Santos Laguna Liga MX

'Parque chiquito': las declaraciones de Benjamín Gil que incendian a la afición lagunera

Sus declaraciones tras la victoria de Charros sobre Algodoneros desatan reacciones entre la afición

EL SIGLO

Tras el triunfo de los Charros de Jalisco 7-4 sobre los Algodoneros del Unión Laguna, el mánager Benjamín Gil volvió a acaparar atención no por el resultado, sino por sus declaraciones sobre el Estadio de la Revolución.

El estratega comenzó a hablar sobre el recinto lagunero al referirse a su llamado previo a la afición de Jalisco para que respaldara al equipo en los primeros juegos de la postemporada. Hace unos días, Gil había hecho un duro llamado a los fanáticos jaliscienses, pidiendo mayor apoyo en el estadio y recordando que los Charros representan a Guadalajara más allá de Chivas o Atlas.

En sus declaración posterior al juego en Torreón, Gil comentó:

"Es que no me interesa lo que pasa en otros parques, ¿no? Digo, en La Sultana es un parque enorme y había 18 000 gentes, este parque es chiquito (el de la revolución) y se comprende, obviamente es hay muy buena afición en Laguna, ¿no? Y más en los últimos años se ha visto muy buenas entradas y vienen a apoyar a su equipo. El llamado no fue a que haya un lleno total (en Jalisco), no más se supone que debe de haber más afición en postemporada que en temporada regular".".



Sus palabras no pasaron desapercibidas. La publicación de su entrevista en la popular página de memes de la Liga Mexicana de Béisbol rápidamente se viralizó, resaltando cómo el estratega llamó “chiquito” al estadio de los Algodoneros.






Además, sus comentarios contrastan con la evidente pasión de la afición local, que llenó el parque con más de 7,600 asistentes y ha mostrado un apoyo constante en los últimos años, especialmente durante la postemporada. La reacción de los fanáticos no se hizo esperar, con memes y comentarios en redes sociales que defienden a su equipo y cuestionan la manera en que Gil se refirió al recinto.



En lo deportivo, Jalisco tomó ventaja 2-0 en la Serie de Zona, mientras los Algodoneros buscarán un regreso épico en los próximos encuentros que se disputarán en Zapopan. Sin embargo, el debate en redes gira ahora más en torno a la declaración del mánager que al marcador final.






               
               


               

               
               

               
               
               
