CONTRA LAS CUERDAS

Algodoneros se va a la Perla Tapatía 2-0 en la Serie de Zona

Como en algunas partes de la temporada regular, el bateo quedó a deber a la hora buena, dejando hasta en dos ocasiones la casa llena sin poder anotar carrera en el Estadio de la Revolución.

Como en algunas partes de la temporada regular, el bateo quedó a deber a la hora buena, dejando hasta en dos ocasiones la casa llena sin poder anotar carrera en el Estadio de la Revolución.

Aarón Arguijo Gamiochipi El Siglo de Torreón

- Como si fuera la repetición de una película de terror, los Algodoneros del Unión Laguna recayeron en los errores defensivos y en la falta de bateo oportuno, para caer ante los Charros de Jalisco con pizarra de 7 carreras a 4, con lo que los jalicienses tomaron ventaja de 2 juegos a 0 en la Serie de Zona, ante más de 7 mil 600 aficionados en el Estadio de la Revolución.

Los Guindas están en una difícil situación dentro de esta serie pactada a ganar 4 de 7 posibles juegos, contra unos Charros que han sido contundentes y en base a su juego agresivo y veloz, se las han ingeniado para tomar una ventaja importante, en el camino hacia la final de la Zona Norte. Una situación similar a la vivida en el primer playoff de 2023, experimentan los Guindas, en aquella ocasión lograron ganar la serie a Monterrey, hoy están en la búsqueda de lograr un regreso épico, con la desventaja de que los siguientes 3 juegos serán en Zapopan, Jalisco.

BATEO OPORTUNO, LA CLAVE

Jalisco se fue al frente en la pizarra en el segundo episodio, ante los envíos del abridor panameño Jaime Barría, pues Willie Calhoun recibió base por bolas y al siguiente turno, Mateo Gil conectó su segundo cuadrangular de la serie, un bombazo por el izquierdo - central para dar ventaja de 2 - 0 a la visita.

En el cuarto capítulo, los Charros aprovecharon un error a la defensiva de los Algodoneros para anotar dos más, pues con las bases llenas, Kyle Garlick conectó un rodado al pitcher, que tiró mal a la registradora y permitió que Calhoun y Gil timbraran para acomodar el juego 4 - 0.

Jaime Barría salió del juego con la derrota a cuestas, luego de lanzar 4 entradas de 5 imparables y 4 carreras, de las cuales, 2 fueron sucias. Luis Iván Rodríguez fue el lanzador ganador con labor de 5 capítulos de 4 hits y una carrera.


AMENAZA LOCAL, INSUFICIENTE


La quinta entrada trajo dos anotaciones más para los visitantes, con Aldo Montes en la loma: Michael Wielansky produjo con doblete al jardín derecho y anotó la sexta carrera de los Charros con el segundo hit del juego de Willie Calhoun.


La primera rayita del Unión Laguna llegó en el fondo del quinto inning, Didi Gregorius detonó cuadrangular al jardín derecho para poner a los locales en la pizarra y en el sexto rollo, Julián Escobedo también anotó con wild pitch luego de conectar un triple al jardín central para poner la pizarra 6 - 2.


Laguna se acercó en el octavo episodio, cuando Sasagi Sánchez se subió a la loma por la visita, permitió imparable de Jonathan Schoop y un cuadrangular de 2 carreras de Drew Lugbauer, que movió los cartones 6 - 4, lo que le dio esperanza a los aficionados locales, aunque el ataque se quedó corto, y los Caporales respondieron con una anotación más en el noveno acto, tras lanzamiento descontrolado de Thomas McIllraith.


Trevor Clifton subió al montículo por los Charros desde la octava y se encargó de retirar los últimos 5 outs del juego a la defensiva para apuntarse el salvamento del juego y concretar el segundo triunfo de Jalisco en la Serie de Zona.


DÍA DE VIAJE


Este viernes será día de descanso, y el sábado se reanudará la serie con el tercer juego en el estadio Panamericano, a las 19:00 horas; Ricardo Sánchez será el abridor de los laguneros y Luis Payán subirá al cerrito por los Charros.


               
               


               

               
               

               
               
               
Como en algunas partes de la temporada regular, el bateo quedó a deber a la hora buena, dejando hasta en dos ocasiones la casa llena sin poder anotar carrera en el Estadio de la Revolución.


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
