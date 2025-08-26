Paro laboral en Grupo Fox por el fondo de ahorro

Este martes, trabajadores de Grupo Fox en Castaños cumplieron 24 horas de paro laboral tras el incumplimiento de la empresa en el pago de medio fondo de ahorro correspondiente al periodo 2024-2025, una prestación que debía haberse entregado el 18 de julio.

Grupo Fox, con sede en Castaños, se especializa en la fabricación y diseño de componentes metálicos para diversas industrias. Su planta en la Región Centro de Coahuila se dedica principalmente al ensamble de vagones de ferrocarril, producción de estructuras metálicas y pailería pesada.

Los obreros demandan el pago de este fondo, que representa un ingreso adicional estimado entre 10 mil y 15 mil pesos por trabajador. La empresa les notificó que sus cuentas bancarias están congeladas y que enfrenta una situación económica difícil, lo que ha generado desconfianza entre los empleados.

A pesar de la falta de una fecha definida para el pago, los trabajadores han decidido continuar con su protesta y no descartan intensificar sus acciones si no reciben una respuesta satisfactoria. La situación ha generado un ambiente de tensión en la planta, con más de 400 empleados afectados por el retraso en el pago del fondo de ahorro.

La empresa no ha emitido un comunicado oficial reciente, pero se espera que en los próximos días se convoque a una reunión para abordar la situación y buscar una solución que permita resolver el conflicto laboral.