¡Paren todo! Llega 'live action' de The Legend of Zelda y ellos serán los protagonistas

De manera sorpresiva y, aunque ya se hablaba sobre la adaptación a la 'acción real' del famoso videojuego The Legend of Zelda, este miércoles se ha confirmado, de la mano de Nintendo, quiénes serán los protagonistas de este nuevo proyecto.

A través de su cuenta oficial en X, Nintendo dio a conocer de manera oficial que los protagonistas de la nueva cinta inspirada en el popular videojuego, serán Bo Bragason como la princesa Zelda, y Benjamin Evan Ainsworth, quien dará vida al querido héroe Link.

"Soy Miyamoto (diseñador y productor de videojuegos). Me complace anunciar que, para la película de acción real de The Legend of Zelda, Zelda será interpretada por Bo Bragason y Link por Benjamin Evan Ainsworth. Tengo muchas ganas de verlos a ambos en la gran pantalla", dijeron en una publicación donde compartieron fotos de ambos actores.

Además, también revelaron la fecha oficial del estreno de la cinta: mayo del 2027.

"La película está programada para estrenarse en cines el 7 de mayo de 2027".

Llama la atención que las fotografías compartidas por Nintendo de los actores, parece ser el primer vistazo a sus caracterizaciones como los protagonistas de The Legend of Zelda, aunque esto no está confirmado.

Al momento, la noticia y los detalles de la cinta han tenido un buen recibimiento por parte de los fanáticos del videojuego.

Cabe señalar que no es la primera vez que se realiza una producción cinematográfica basada en un videojuego, pues en los últimos años, se ha tratado de crear una especie de 'multiverso' inspirados en grandes títulos como Sonic, Detective Pikachu, Mine Craft, Mortal Kombat, entre otras.