Para votar el 1 de junio, no se requiere permiso especial: CTM

Próximo a la elección judicial extraordinaria que se celebrará el próximo 1 de junio, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coahuila aclaró que los trabajadores no necesitan un permiso especial para acudir a las urnas, ya que ejercer el voto es un derecho constitucional.

Jesús Berino Granados, secretario General adjunto de la CTM, explicó que la jornada laboral no representa un obstáculo para que los empleados participen en el proceso electoral:

“La participación se promueve, pero no se impone. Votar es una decisión personal y voluntaria”, señaló el dirigente.

Según detalló Berino Granados, los distintos horarios laborales permiten que los trabajadores puedan votar sin necesidad de suspender actividades productivas.

Estas aclaraciones se dan luego de que la Coparmex Coahuila anunciara que no facilitará tiempo adicional a los trabajadores para que participen en esta elección, al considerar que no se trata de una jornada federal o estatal regular.

Berino también subrayó que la asistencia a las urnas debe ser voluntaria:

“El voto es libre y secreto. No se puede obligar a nadie a participar. Incluso si se otorgan facilidades, quienes no desean votar, no lo harán”, concluyó.